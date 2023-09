Papa diz que África "não é uma mina para explorar nem uma terra para saquear"

O Papa Francisco disse hoje que o colonialismo "não é coisa do passado" e apelou ao fim do "sufocamento de África", porque o continente "não é uma mina para explorar nem uma terra para pilhar".

"Na África tão querida a Comboni, hoje dilacerada por numerosos conflitos, depois do político, desencadeou-se um colonialismo económico, igualmente escravizante", acrescentou o Papa, durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro perante milhares de pessoas.

Francisco denunciou o "drama perante o qual o mundo economicamente mais avançado fecha muitas vezes os olhos, os ouvidos e a boca", e recordou, a este respeito, o apelo que fez no discurso que dirigiu às autoridades durante a sua viagem a Kinshasa, em 31 de janeiro de 2023: "Parem de sufocar a África: não é uma mina a explorar nem uma terra a pilhar".

No início dessa viagem à República Democrática do Congo, Francisco apelou a que a África fosse "protagonista do seu próprio destino".

"Que o mundo recorde os desastres cometidos ao longo dos séculos em detrimento das populações locais e não esqueça este país e este continente", pediu então.