Ainda nos jornais a redução na taxa de juro na habitação que deve chegar em Novembro

Bom dia. Mesmo com outras notícias em destaque, a abrangência desta medida para compensar a subida das taxas de juro está a ser conhecida e os jornais nacionais não deixam passar as novidades, uma vez mais nesta sexta-feira, 22 de Setembro de 2023.

No semanário Expresso:

- "Pensões sobem entre 6% e 6,5% no ano que vem"

- "Tempestade Perfeita: Capitão Ferreira tramado por WhatsApp"

- "Investigação da PJ chegou a diretor do Ministério das Finanças"

- "Ministra medalhou secretário-geral arguido"

- "Aumento prometido de 60% só chega a 51 médicos"

- "Como funciona o recreio sem telemóveis?"

- "Joana Marques, a rainha do humor: 'Venho de uma família de intelectuais, eu era a ovelha negra'"

- "Descobrimos a entrevista perdida de Amílcar Cabral"

- "Agricultores a 1,6 metros de ficarem sem água"

- "Santana promove homenagem a Mário Soares"

- "Dívida dos EUA põe em causa ajuda a Zelensky"

- "PSD Madeira incomodado com visita de Montenegro"

- "Vendem-se menos casas e mais caras"

- "Patriarca de Lisboa no Cais do Sodré"

- "Américo Aguiar a bispo de Setúbal"

- "Júdice diz que Marcelo 'abdicou'"

No Nascer do Sol:

- "Cavaco Silva: 'Ministro sem senso tem de ser demitido'"

- "Osaka 2025: Governo garante comissária 'pro bono'"

- "Embaixadores indignados com cortes do AICEP"

- "José Mata: 'Sinto que vivo num país que põe de lado a cultura'"

- "Aston Martin: DB5: um estilo de vida"

- "Portugal Amanhã: O futuro do SNS: Frente a frente entre Helena Canhão e Adalberto Campos Fernandes"

- "António Maia Gonçalves: 'se fosse político tinha vergonha de propor uma lei do suicídio assistido'"

- "Madeira: PSD e CDS reforçam maioria"

- "Ricardo Araújo Pereira: Rábula com PR dá queixa no MP"

- "Sérgio Palma Brito: 'Aeroporto de Lisboa? Andam a brincar com o país!'"

- "Africanews: África do Sul, Egito e Nigéria são países africanos com mais milionários"

No Correio da Manhã:

- "Capitão Ferreira, ex-secretário de Estado. Ex-governante faz concurso para si próprio"

- "Sondagem. Passos e Guterres à frente na corrida a Belém"

- "Sturm Graz-Sporting (1-2). Leão quebra maldição"

- "Erros na derrota da Champions. Colegas do Benfica perdoam Trubin"

- "Alívio na prestação. Descontos dos juros da casa serão pagos a partir de 2030"

- "Palmela. Elite da GNR investigada por matar civil armado"

- "Educação. Mais de 86 mil alunos nas escolas ainda sem professor"

- "Camarate. Criança de Loures nasce em ambulância"

No Público:

- "Nova medida de apoio ao crédito tira 13% à prestação da casa"

- "Legendary Tigerman: Um tigre ferido a mudar de pele num regresso memorável"

- "Eleições: Madeira, uma região que insiste em circular à direita"

- "Empresas: Governo vai criar 'cadastro' para gestores condenados"

- "Europa: Polónia deixa de armar a Ucrânia em plena 'guerra dos cereais'"

- "Américo Aguiar ruma a Setúbal: Igreja não ficará "com um cêntimo" do lucro da JMJ"

- "Algarve: Criação de área protegida na lagoa dos Salgados posta em causa por atrasos na burocracia"

- "Educação: Estes professores entraram nos quadros, mas sentem que 'a precariedade continua'"

No Jornal de Notícias:

- "Vacinas da gripe e covid não chegam para todos os que já agendaram"

- "Crise na habitação: Governo dá folga de dois anos nos juros"

- "79% dos portugueses querem nova taxa sobre lucros da banca"

- "Sturm Graz 1-2 Sporting: O fim da maldição austríaca"

- "Trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão nas mãos do tribunal"

- "Tráfico: Reformado condenado a 17 anos"

- "Fátima: deficiente perdeu-se e foi dar ao Algarve"

- "A. M. Porto: Nova rede de autocarros adiada"

- "Gondomar: Boris, o cão que é 'funcionário' de Junta"

No Diário de Notícias:

- "Crédito à habitação com desconto de 30% na Euribor em novembro"

- "Rogério Alves [presidente da Associação de Empresas de Segurança]: 'Governo não tem vontade política para cumprir o que diz a lei da segurança privada. A ilegalidade vence a lei'"

- "Saúde: estabilizar uma proteína pode ser chave para travar a doença de Alzheimer"

- "Mobilidade: Lisboa ganha 15 elétricos zero emissões para cumprir metas ambientais"

- "Fox e News Corp: Rupert Murdoch deixa cargos, mas promete continuar vigilante"

- "Viagem: Carlos III defende em França uma nova 'Entente Cordiale' contra alterações climáticas"

- "Madeira: Persistem os receios de que 'métodos do passado', em eleições anteriores, continuem presentes"

- "El Salvador: 'Já fomos o país mais violento do mundo em tempos de paz. Mas em julho tivemos 20 dias sem homicídios', diz Adriana Mira, vice-MNE"

No Negócios:

- "Mesmo com alívio, o IRS deve dar mais 889 milhões"

- "Um dia na vida de Simon pelas ruas do metaverso"

- "Entrevista a Martim Sousa Tavares: 'A minha avó dizia que o socialismo é uma aristocracia para todos'"

- "15 respostas sobre as novas medidas para o crédito da casa"

- "EDP quer ter centrais solares na Alemanha já em 2024"

- "Sondagem: Passos Coelho volta a ser o preferido para corrida a Belém"

No O Jornal Económico:

- "Destino da 'TAP má' está a atrasar avaliações da companhia"

- "'O pior que podia acontecer era termos um Orçamento do Estado de 2024 eleitoralista'"

- "Saiba tudo sobre as novas medidas de apoio ao crédito à habitação"

No A Bola:

- "Sturm Graz-Sporting (1-2). A primeira valsa. Leão nunca tinha vencido na Áustria"

- "Benfica. 'Vamos chegar muito longe', Di María"

- "FC Porto. 'Métodos utilizados para nos tentar abater não são sérios', Pinto da Costa no editorial da revista 'Dragões'"

- "Liga. Nos bastidores da Comissão de Instrutores"

- "Liga das Nações. França-Portugal. A nova aventura das Navegadoras"

No Record:

- "Sturm Graz-Sporting (1-2). GyoMande. Avançado e central dão primeira vitória ao leão na Áustria"

- "Benfica. Trubin tranquilo e confiante. Guarda-redes já ultrapassou má exibição"

- "FC Porto. Pinto da Costa crítico: 'Referem-se a nós como selvagens'"

- "SP Braga. SAD dá lucro de 20,3 MEuro"

E no O Jogo:

- "Sturm Graz-Sporting (1-2). Coroa de Diomande. Central acabou com a maldição e deu a primeira vitória aos leões na Áustria"

- "FC Porto. Ivan Jaime sem falsas modéstias"

- "Braga. 'Matheus é alicerce no objetivo do título', Tormena sublinha esforço da SAD para manter 'líder do balneário'"

- "Benfica. 'Trubin tem frieza para aprender com os erros', Fernando Valente trabalhou com o ucraniano nos sub-19 do Shakhtar"