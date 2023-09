Milhões da 'Champions' e milhões dos impostos, da despesa e do investimento público nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais publicados nesta quarta-feira, 20 de Setembro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Escândalo no Ministério da Defesa. Cravinho ignorou aviso de secretário de Estado"

- "Seguro Sanches alertou para derrapagem da despesa no Hospital Militar"

- "Shakhtar-FC Porto (1-3). Galeno dá asas ao dragão"

- "Perdão de parte da pena. Amnistia do Papa solta aluno que planeou ataque a faculdade"

- "Prestação da casa dispara 40%"

- "D. Américo Aguiar é Bispo de Setúbal"

- "Política. Governo passa na moção de censura do Chega"

- "Drama em Azeitão. Bebé de 3 semanas morre engasgado em pastelaria"

- "SP Braga-Nápoles. Guerreiros sem medo de italianos"

- "Benfica-Salzburgo. Schmidt confia em passagem na Champions"

- "Sporting. Leão na Europa aposta na força viking"

No Público:

- "Região centro adere a aliança para recuperar atraso europeu nos chips"

- "Nações Unidas: Líderes foram à ONU constatar que a cooperação está em crise - A primeira vez de Zelensky na Assembleia Geral desde o início da guerra: 'O invasor tem de regressar para o seu próprio território'"

- "Defesa: Cravinho sabia de outro processo contra ex-diretor"

- "Moção de censura: Costa admitiu venda total da TAP e Chega pressionou PSD"

- "UNESCO: Em Guimarães, o que não se via é hoje património mundial"

- "Política monetária: BCE e Fed ainda sobem juros mas há bancos centrais a baixar"

- "Pedras raras: Já se sabe a receita que origina os diamantes cor-de-rosa"

- "Futebol: FC Porto entrou a ganhar na Liga dos Campeões. Galeno foi a grande figura dos dragões"

- "Novo indicador: Emprego e combate à pobreza ajudam portugueses a serem justos com as gerações futuras"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 120 mortos em apenas cinco estradas"

- "Shakhtar Donetsk 1-3 FC Porto: Cantar de Galeno"

- "Benfica: Rodagem europeia das águias joga contra Salzburgo"

- "SC Braga: Guerreiros prometem ambição e rigor frente ao Nápoles"

- "Pais de crianças com lesões cerebrais criam centro inovador em Braga"

- "Porto vai passar a ter quase 200 câmaras de videovigilância"

- "Juros já pesam 57% na prestação da casa"

- "Paredes: Condutor alcoolizado confessa que matou motociclistas"

- "ONU: Zelensky acusa Rússia de genocídio de menores"

- "Gondomar: Vice aponta à presidência nas próximas autárquicas"

No Diário de Notícias:

- "Novo choque nos combustíveis pode prolongar aperto nos juros por mais de dois anos"

- "Parlamento: Moção de censura chumbada, um quinto da bancada do PSD faltou à votação"

- "Oeiras lança serviço de tuk-tuk para tirar carros dos centros históricos"

- "ONU: Zelensky acusa Rússia de genocídio e diz ao mundo para não confiar em Putin"

- "Opinião de Victor Ângelo: As Nações Unidas são essenciais para a cooperação internacional"

- "Covid-19: 'Mais do que saber a origem do SARS-COV-", é importante saber se há medidas para evitar situações idênticas'"

- "Tensão: Calistão, o sonho do movimento separatista sikh no centro da crise entre Índia e Canadá"

- "Liga dos Campeões: Galeno endiabrado lançou dragões para vitória tranquila"

No Negócios:

- "Manter benefícios exige que as gerações futuras paguem mais impostos"

- "Retalho com 58 processos-crime por falhar no IVA zero"

- "Corrida ao lítio nacional acelera e faz engordar investimentos"

- "Salário mínimo deverá manter isenção de IRS"

- "Justiça muda tribunais para baixar pendências"

- "Estados Unidos: Fed entra na fase final da batalha contra a inflação"

- "Indústria" Chairman da Mecwide volta a ser acionista único do grupo"

- "Diogo Teixeira, CEO da Beta-i Portugal: 'É preciso trabalhar em colaboração'"

O O Jornal Económico:

- "Multinacional da educação Founderz entra em Portugal com ensino de IA"

- "'Queremos ser um player de referência na transição energética, com soluções 'one-stop-shop''"

- "'Portugal não tem e nunca irá assistir a uma bolha imobiliária', diz ex-CEO do NovoBanco"

- "Economistas defendem menos impostos na bomba"

No A Bola:

- "Shakhtar-FC Porto (1-3). Boas entradas. Movidos a Galeno dragões decidem tudo em meia hora"

- "Benfica. Salzburgo. Casa cheia na Luz"

- "SC Braga-Nápoles. Respeito sem medo"

- "Félix volta a brilhar no Olímpico de Barcelona"

- "Sporting. Paulinho de regresso ao onze"

- "Boavista. Melhor arranque que no ano do título"

No Record:

- "Shakhtar-FC Porto (1-3). A cantar de Galeno. Dragão entra com o pé direito"

- "Sporting. Rúben prefere a Liga. Alterações à vista para a Áustria"

- "Benfica-Salzburgo. Schmidt rejeita poupanças: 'Queremos fazer grande exibição'"

- "SP Braga-Nápoles. Artur Jorge avisa: 'Desfrutar não é jogar por jogar'"

- "Chaves. Moreno favorito à sucessão de Gomes"

E no O Jogo:

- "Shakhtar-FC Porto (1-3). Galeno dá baile"

- "Benfica-RB Salzburgo. Schmidt confirma Di María e mais dez"

- "Braga-Nápoles. Balneário respira espírito guerreiro"

- "Sporting. Carlos Xavier tratou-o por 'muçulmano'. Declarações sobre Taremi valem processo disciplinar"

- "Boavista. Apetite pantera só tem paralelo no Mónaco"