Navio cargueiro interceptado na Irlanda transportava mais de 150 milhões de euros de droga

Um navio cargueiro interceptado ao largo da costa sul da Irlanda transportava droga no valor de cerca de 157 milhões de euros, uma apreensão recorde no país, indicou hoje a polícia de Dublin.

Mais de 2,2 toneladas de cocaína foram encontradas a bordo do navio MV Matthew, com pavilhão do Panamá, num valor de mercado estimado em cerca de 157 milhões de euros.

"Trata-se da maior apreensão de droga da história do país", disse o porta-voz da polícia Justin Kelly, acrescentando que três membros da tripulação foram detidos e colocados em prisão preventiva.

O cargueiro de 189 metros de comprimento foi intercetado na terça-feira pela polícia e a marinha irlandesas, que dispararam tiros de aviso antes de subir a bordo e escoltá-lo até ao porto de Cork, onde se encontra agora retido.

A droga era "sem qualquer dúvida destinada aos mercados irlandês e europeu", afirmou a ministra da Justiça irlandesa, Helen McEntee, num comunicado.

"Isto representará um rude golpe para os grupos do crime organizado envolvidos na distribuição internacional de droga", acrescentou.

Segundo o jornal Irish Times, a polícia estava a seguir o navio, por suspeita de que transportaria cocaína procedente da América do Sul e realizaria entregas de droga no mar a embarcações mais pequenas.

No domingo, a polícia deteve dois homens, depois de os ter socorrido quando o seu barco de pesca encalhou num banco de areia ao largo da costa sudeste da Irlanda. São suspeitos de delitos ligados ao crime organizado.

Um carregamento de droga tão grande não teria podido entrar em águas territoriais irlandesas sem o envolvimento de um 'gang' irlandês, considerou Justin Kelly.

Os 'gangs' irlandeses têm "ligações diretas à América do Sul", acrescentou o porta-voz.