Bispos vão avaliar encontro mundial com o Papa na JMJ em reunião plenária de Novembro

Os bispos católicos portugueses vão fazer a avaliação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 no próximo mês de novembro, durante a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), agendada para o período de 13 a 16 daquele mês.

A definição deste ponto da agenda da próxima Assembleia Plenária da CEP saiu da reunião de hoje do Conselho Permanente do episcopado, que teve pela primeira vez a participação do novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, que substitui neste órgão o cardeal Manuel Clemente, que deixou a liderança do Patriarcado em 03 de setembro.

Nos trabalhos de hoje foi lida uma carta do Papa Francisco dirigida ao presidente da CEP, José Ornelas, na qual é renovado o "agradecimento por todo o trabalho (...) para preparar e conduzir a bom porto a 37.ª Jornada Mundial da Juventude".

Na mensagem, o pontífice escreveu ter gostado "de tudo" o que viu e ouviu em Lisboa, sublinhando os "belos exemplos (...) de dedicação pastoral às pessoas".

"Reconhecido pelo carinhoso acolhimento que me reservaram, asseguro a minha oração pela Igreja de Portugal para que continue, com perseverança e coragem, a anunciar a todos a Boa Nova de Jesus Cristo vivo entre nós", acrescentou o Papa na carta enviada ao bispo de Leiria-Fátima.

Os participantes na reunião do Conselho Permanente da CEP agradeceram, por sua vez, "o papel dinâmico (...) na coordenação da Fundação JMJ Lisboa 2023 e em toda a organização deste evento que certamente marca a Igreja e Portugal" protagonizado pelo bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar, que no dia 30 de setembro será elevado a cardeal.

A reunião de hoje, em Fátima, contou também com a presença de Rute Agulhas e Alexandra Anciães, do Grupo VITA (Grupo de Acompanhamento das situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal), que fizeram aos bispos presentes o ponto de situação da sua atividade desde 22 de maio.

A próxima reunião do Conselho Permanente da CEP realizar-se-á no dia 10 de outubro, por Zoom, uma vez que o presidente e o vice-presidente (Virgílio Antunes) se encontrarão em Roma, a participar na XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos.