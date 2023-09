Papa discute paz com novo embaixador russo no Vaticano

O Papa reuniu-se hoje com o novo embaixador russo no Vaticano e ambos discutiram os esforços de Francisco pela paz na Ucrânia, segundo um comunicado do Vaticano.

Ivan Soltanovsky, um diplomata de carreira, apresentou as suas credenciais hoje ao chefe da Igreja Católica.

Na reunião foi abordada, em particular, "a missão do enviado especial do Papa para a paz na Ucrânia, o cardeal Matteo Zuppi, que pretende resolver certos problemas humanitários", afirmou o novo embaixador russo à agência de notícias oficial russa Tass.

Segundo o diplomata, foi acordada a manutenção de "um diálogo honesto e aberto com a Santa Sé, baseado tradicionalmente no respeito mútuo".

O Papa nomeou o cardeal Zuppi para chefiar uma missão de paz destinada a terminar com o conflito na Ucrânia. Neste contexto, o cardeal italiano viajou para Kiev, Moscovo, Pequim e Washington, onde se encontrou com o Presidente norte-americano, Joe Biden.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, deu a entender na semana passada que o cardeal voltaria a visitar Moscovo.

"Os esforços conjuntos com o Vaticano, de onde o seu emissário será novamente enviado, continuam (...). "Estamos prontos para nos encontrar com todos, estamos prontos para conversar com todos", acrescentou Lavrov durante uma mesa redonda, citado pela agência de notícias Tass.

O Papa Francisco lançou numerosos apelos pela paz na Ucrânia, até agora em vão, e reza regularmente pelas vítimas do conflito.