Pelo menos vinte pessoas morreram em acidente rodoviário na África do Sul

Pelo menos vinte pessoas morreram na província de Limpopo, África do Sul, na sequência da colisão de um autocarro que transportava mineiros e um veículo pesado de mercadorias.

O acidente ocorreu no domingo à noite na estrada R572, no norte do país.

O autocarro que se deslocava entre Musina e Alldayz e que transportava trabalhadores da mina de diamantes Venetia chocou com o camião, noticiou inicialmente o portal de notícias sul-africano News24.

A porta-voz do Departamento de Transportes e Segurança de Limpopo, Florence Radzilani, confirmou as informações acrescentando que vão ser divulgados mais detalhes após terminarem as "investigações" que ainda decorrem.

A mina Venetia, situada na zona de fronteira com o Botsuana e o Zimbabué, extrai mais de 40% da produção anual de diamantes da África do Sul e é propriedade da companhia De Beers.