Bernardo Trindade contra diabolização do alojamento local e proposta de consórcio que inclui CR7 na compra da Cofina é a melhor

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam neste 18 de Setembro de 2023, com destaque para dois madeirenses nas notícias, sem contar as notícias sobre as eleições regionais. Descubra aqui.

No Negócios:

- "ANA quer aumentar em 18% taxas no aeroporto de Lisboa"

- "Conversa Capital, Bernardo Trindade: Crise da habitação 'não se resolve diabolizando o alojamento local'"

- "Investimento: Capital de risco português engorda em mil milhões"

- "Serviços: Pleez ajuda restaurantes e chega ao Reino Unido"

- "Luso-americana Aethel perto de fechar compra da mina de lítio de Boticas"

- "Investidor privado: As vantagens e riscos de investir em 'crowdfunding' imobiliário"

- "Medina já vê crescimento do PIB a abrandar em 2024"

No O Jornal Económico:

- "Proposta de MBO na Cofina supera oferta de Mário Ferreira em 800 mil euros" (Consórcio de quadros que tem Cristiano Ronaldo como investidor oferece 56,8 milhões de euros, acima da proposta da Media Capital)

- "Temos interesse no BCA. O foco agora é aumentar franquia em África"

- "Pobreza energética volta a crescer em Portugal. Associação ambientalista Zero diz que falta literacia energética"

- "Estamos a criar ou a ampliar o mundo dividido?"

- "Caixa tem três interessados no BCA de Cabo Verde"

No Correio da Manhã:

- "Tribunal apanha Graça Freitas. Arrisca pagar três multas que vão até 55 mil euros"

- "Fiscalização de contas deteta irregularidades em campanhas publicitárias de vacinação"

- "Sporting-Moreirense (3-0). Reforços deixam marca"

- "FC Porto. Europa é teste para David Carmo"

- "Benfica. Rui dá força a Rafa antes da Champions"

- "Família resgatada de veleiro à deriva a 600 km da costa"

- "Filha não era dele. Mulher condenada por trair o marido"

- "'Venham mais cinco', de Zeca Afonso faz 50 anos"

- "Abençoados. 70 mil motards rezam em Fátima"

- "Manuel A. Pina. Vendeu Prémio Camões do pai para pagar despesas com gatos"

- "Barulho. Justiça. Manda cães dormir em casa das 21h às 07h"

No Público:

- "Mais de 107 mil baixas de curta duração pedidas em quatro meses ao SNS24"

- "Lampedusa: Von der Leyen pede "resposta europeia" à imigração ilegal"

- "Rendas sobem ao ritmo mais acelerado numa década antes de novo aumento em 2024"

- "Justiça: Ucrânia e Rússia discutem se houve genocídio no Donbass"

- "Carlos César: O homem que nunca quis que Costa mandasse nele"

- "Emigração: Portugueses deixam a Suíça na hora de se reformarem"

- "Ferrovia: Galamba falha promessa de reabrir Linha da Beira Alta em novembro"

- "Habitação: Lisboa lança hoje novo apoio à renda a pensar nos profissionais deslocados"

- "Reportagem: O cinema real despertou memórias nos sobreviventes de Vilarinho da Furna"

No Jornal de Notícias:

- "Estado esconde empresas multadas por desigualdade nos salários"

- "Venda de bicicletas explode à boleia das elétricas"

- "Pais avisam professores que não vão tolerar greves constantes"

- "Rendas: Jovens com duplo apoio sofrem acerto em janeiro"

- "Animais: João Moura começa a ser julgado por maus-tratos"

- "Seixal: Mata mulher no banho após espiar telemóvel"

- "Tony Carreira: 'Estou muito entusiasmado com a minha série'"

- "Sporting 3-0 Moreirense: Vitória nórdica"

- "Ciclismo: Volta a Espanha arranca em Lisboa"

- "Porto: Nem a chuva impediu recorde na Meia Maratona"

No Diário de Notícias:

- "Era pós-SEF: Efetivo é insuficiente para segurança dos aeroportos, alerta sindicato"

- "Migrantes em Lampedusa: Von der Leyen promete a Itália ação europeia, mas solução está na Tunísia"

- "Nicu Popescu, ministro dos Negócios Estrangeiros: 'Provámos nos últimos 30 anos que a Moldávia pode aderir à UE porque somos uma democracia'"

- "Eleições na Madeira: 'Um promotor imobiliário para estrangeiros ricos não é um governante', diz Mariana Mortágua"

- "Educação: Na primeira semana integral de aulas, regressam as greves às escolas"

- "Bancada Parlamentar: Opinião de Rodrigo Saraiva (IL) e Pedro Pinto (Chega)"

No A Bola:

- "Sporting-Moreirense (3-0). Rugido viking. Vitória do Sporting com assinatura nórdica"

- "'Foram três e podiam ter sido mais', Rúben Amorim"

- "Benfica. O melhor Di María de sempre"

- "Brasil. Jardel faz 50 anos"

- "FC Porto. Conceição contra a história. Nunca venceu jogo inaugural da fase de grupos da Champions"

- "Itália. Mourinho de barriga cheia. Roma respira com goleada à moda antiga: 7-0 ao Empoli"

- "Ciclismo. Vuelta 2024 começa em Lisboa"

- "Hóquei em patins. Benfica vence Sporting (4-3) e conquista Elite Cup"

No Record:

- "Sporting-Moreirense (3-0). Raça viking. Huulmand e Gyokeres abrem caminho a triunfo que vale vitória provisória"

- "FC Porto. Conceição exige mais de Nico"

- "Entrevista Mário Jardel é cinquentão: 'Hoje vivo com sabedoria'"

- "Trubin entrou com o pé direito. Mais passes e mais acerto do que a média de Vlachodimos"

- "Hóquei em Patins. Benfica-Sporting (4-3). Águias conquistam Elite Cup"

E no O Jogo:

- "Sporting-Moreirense (3-0). Ataque viking"

- "Exclusivo. Paulo Fonseca, três vezes campeão com os ucranianos, deixa aviso aos dragões: 'Shakhtar vai lutar pelo país'"

- "FC Porto. Sérgio a seis jogos dos 600 milhões"

- "Benfica. Di María mostra o caminho"

- "Braga. Salvador exige reação imediata"

- "V. Guimarães-Portimonense (1-2). Carlinhos fez desmoronar castelo de cartas"