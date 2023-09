Sporting vence Moreirense e sobe à liderança da I Liga em igualdade com FC Porto

O Sporting, com golos na segunda parte de Hjulmand, Gyökeres e Diomande, venceu hoje na receção ao Moreirense 3-0, na quinta jornada da I Liga de futebol, que permitiu aos 'leões' assumirem a liderança da prova.

Depois de um 'nulo' ao intervalo, o Sporting, que vinha de um empate 1-1 na última ronda em casa do Sporting de Braga, entrou determinado em resolver cedo o jogo na segunda parte e, no espaço de seis minutos, os reforços Hjulmand (55) e Gyökeres (61) acabaram com a resistência do Moreirense, com apenas um triundo na presente edição da Liga, enquanto Diomande, aos 90+6, fechou a contagem.

Com a vitória, o Sporting sobe à liderança da prova, com 13 pontos, os mesmos do FC Porto, mas com melhor diferença de golos, enquanto o Moreirense ocupa o 16.º lugar, com quatro, na zona perigosa da tabela.