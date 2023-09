Mais de 260 detidos em protestos no Irão a marcar aniversário da morte de Mahsa Amini

As autoridades iranianas anunciaram hoje que detiveram mais de 260 pessoas no sábado, durante protestos a marcar o primeiro aniversário da morte de Mahsa Amini, detida em Teerão por usar o véu incorretamente.

A jovem curda iraniana, detida e espancada pela polícia da moral do Irão por infração ao rígido código de vestuário feminino do país, morreu dias depois, no hospital, o que desencadeou na altura uma onda de protestos em todo o país que levou à detenção de milhares de pessoas.

As autoridades explicaram que as detenções de sábado correspondem a um período de 24 horas e que estão justificadas por violações dos regulamentos de segurança pública, incitamento a protestos e posse de armas, escreve o jornal iraniano 'Shargh'.

No sábado, várias cidades da região norte do Irão, de maioria curda, apoiaram uma greve geral convocada por organizações curdas e partidos políticos para protestar contra a morte de Amini.

As forças de segurança realizaram uma grande mobilização com helicópteros e veículos blindados, de acordo com a organização civil de Hengaw, que relata mais de uma dúzia de detidos identificados, incluindo várias mulheres ativistas.

A agência de notícias oficial iraniana IRNA informou da morte, no sábado, de um membro da milícia pró-governo Basij na província de Fars, durante protestos.