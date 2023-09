Marcelo garante que comentário sobre decote de jovem foi por causa do frio e "não era sexista"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que o seu comentário sobre o decote de uma jovem no bairro português em Toronto foi por causa do frio e "não era sexista de todo".

"Não era nenhum comentário sexista, não me ocorreu, quer para aquela jovem, quer para as velhinhas. Não era sexista de todo", declarou o chefe de Estado, em resposta aos jornalistas, em Toronto, durante a sua visita oficial ao Canadá.

Na conversa com uma jovem e a sua mãe, emigrantes portuguesas no Canadá, em Montreal, na quinta-feira, filmada pela RTP, o Presidente da República comentou: "A filha ainda apanha uma gripe, já viu bem, com o decote?".

Questionado hoje em Toronto pelos jornalistas sobre as críticas que o seu comentário suscitou em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se espantado: "Não me diga. Nem sei o que hei de comentar".

O Presidente da República referiu que "no fim do passeio pela parte portuguesa de Montreal começou a chover, estava frio", e que alertou para isso "várias senhoras de idade, uma das quais levava pelo braço, e outras mais jovens".

"Disse a várias, mas pelos vistos foi filmada apenas a jovem: cuidado, porque ainda se constipam -- eu constipei", acrescentou.