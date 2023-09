Mais de 1000 Kg de haxixe apreendido em operação no mar alto

A Marinha Portuguesa, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea desenvolveram, "esta noite, uma operação conjunta em águas internacionais a 80 milhas náuticas, aproximadamente 148 km a sul de Portugal, da qual resultou a apreensão de três embarcações de alta velocidade, 41 fardos de haxixe (aproximadamente 1,1 toneladas) e cerca de 20 jerrycans de combustível", informa uma nota de divulgação da operação emitida esta manhã.

"Os tripulantes a bordo, do sexo masculino, de nacionalidades francesa, espanhola e marroquina, com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos, foram sujeitos aos necessários procedimentos tendentes à sua identificação e consequentes formalismos de tramitação legal", assegura.

Na operação, "participaram uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, dois navios da Marinha e três meios náuticos, um da Marinha, operado por Fuzileiros, e dois da Polícia Marítima", contabiliza os meios envolvidos.

Salienta ainda a nota que "a embarcação que continha o produto estupefaciente foi conduzida para terra, a fim de se efetuarem as diligências de investigação e entrega à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária".

Termina garantindo que "a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea Portuguesa desenvolvem continuamente missões de combate ao narcotráfico no Algarve, tendo desde o início do ano efetuado a detenção de 72 pessoas, apreensão de 31 embarcações de alta velocidade com cerca de 31 toneladas de produto estupefaciente".