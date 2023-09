EUA anuncia pacote financeiro para fábricas se adaptarem a veículos eléctricos

As fábricas de automóveis nos EUA vão ter disponível um apoio de cerca de 14 mil milhões de euros para se adaptarem ao fabrico de veículos elétricos, anunciou hoje a Casa Branca.

Em comunicado, a Administração de Joe Biden informou que o plano do Departamento de Energia (DOE, na sigla em inglês) vai procurar reequipar as fábricas existentes para a transição para o fabrico de veículos elétricos e encorajá-las a criar empregos no setor.

"Os fundos do DOE modernizarão as instalações de fabrico de automóveis existentes em todo o país, aumentarão e manterão empregos bem remunerados no fabrico de automóveis e fortalecerão as cadeias de abastecimento domésticas", é referido na mesma nota.

Para as empresas serão disponibilizados 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de dólares) em subvenções e até 10 mil milhões de dólares (cerca de 9,2 mil milhões de euros) em empréstimos para apoiar projetos de conversão que mantenham postos de trabalho em comunidades que atualmente acolhem instalações de fabrico de veículos.

Para receber estas subvenções, será atribuída uma pontuação às empresas, que será mais elevada para as que tenham projetos que mantenham acordos de negociação coletiva e para as que tenham trabalhadores com salários elevados, pormenorizou a Casa Branca.

O plano também prevê 3,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,2 mil milhões de euros) em financiamento para expandir o fabrico nacional de baterias para veículos elétricos e a rede nacional, tal como materiais e componentes de baterias atualmente importados de outros países.

A Administração Biden tem como objetivo conseguir que, até 2032, 67% dos automóveis e 46% das carrinhas vendidas no país sejam elétricos.