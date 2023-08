Veículo armadilhado causa várias explosões em zona comercial de Quito

Pelo menos quatro explosões foram registadas na área comercial de Quito, Equador, na sequência da detonação de um veículo armadilhado, aparentemente carregado com dois cilindros de gás e dinamite.

Inicialmente, a polícia do Equador afirmou tratar-se de um incêndio num veículo, deflagrado na quarta-feira à noite, mas, posteriormente, o general Pablo Ramírez disse aos jornalistas tratar-se de um presumível atentado devido aos elementos explosivos encontrados.

Equador AGORA: Forte explosão relatada em uma área comercial em Quito. Testemunhas afirmam que foi um carro-bomba. pic.twitter.com/9Keo0gWuKb — Verdades e Nada Mais 🥇 (@VerdadeseNadaMa) August 31, 2023

A explosão do veículo não causou vítimas.

Ramírez informou que a polícia deteve seis pessoas, incluindo cinco equatorianos e um colombiano, por suas supostas ligações com o veículo armadilhado. Alguns detidos tinham condenações anteriores por roubo, extorsão e homicídio.

O responsável considerou esta ação uma resposta do crime organizado a uma série de transferências de presos, realizadas na quarta-feira.

Nas redes sociais, o município de Quito indicou que "o incidente está atualmente a ser investigado por unidades policiais especializadas" e que "a equipa de explosivos do Grupo de Intervenção e Resgate (GIR) está no local, para determinar as circunstâncias da explosão, e se havia ou não um detonador".

Sector de la Universidad Católica de Quito, La Mariscal, otra explosión y una camioneta en llamas. En este momento. pic.twitter.com/xoafxhkbre — Xavier Quelal (@XavierQuelal) August 31, 2023

No ano passado, vários carros armadilhados explodiram na cidade portuária de Guayaquil, precedentes que levaram os moradores locais a acreditar que poderá ser um ataque semelhante, mas agora em Quito.

O incidente ocorreu poucas horas depois de a polícia ter divulgado os resultados de uma busca, realizada na quarta-feira, na prisão de Latacunga, integrada nas operações de intervenção nas prisões para controlar armas e explosivos.

Mais de 2.200 polícias e militares participaram na busca à prisão de Cotopaxi, onde encontraram facas, álcool e equipamento eletrónico, entre outros objetos proibidos nas prisões.

A intervenção militar e policial na prisão desencadeou tumultos nas cadeias em Cuenca e Azogues, nas capitais provinciais de Azuay e Cañar.

Estas três prisões (Latacunga, Cuenca e Azogues) são alegadamente controladas pelo grupo criminoso Los Lobos.