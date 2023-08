Papa Francisco chega ao Marquês às 17:20 para a Via-Sacra

O Papa Francisco chegou hoje às 17:20 à zona do Marquês de Pombal, onde uma multidão o recebeu com entusiasmo, antes de se dirigir ao palco instalado no cimo do Parque Eduardo VII para participar na Via-Sacra.

Após sair às 17:05 da Nunciatura Apostólica, o Papa percorreu em marcha lenta a avenida Fontes Pereira de Melo, onde foi sempre acompanhado por milhares de pessoas, e chegou ao Marquês de Pombal.

Junto ao Parque Eduardo VII, no papamóvel, o Papa Francisco acenou aos milhares de peregrinos da JMJ que, em apoteose, cantavam, gritavam e agitavam bandeiras dos quatro cantos do mundo.

A Via-Sacra é o segundo grande evento do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ), está marcado para as 18:00 e estima-se que termine às 19:30.

A Via-Sacra, que significa caminho sagrado, visa reviver os "passos de Jesus na sua Paixão" ao longo de 14 estações.