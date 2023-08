Biden é visto como demasiado velho para um segundo mandato na Casa Branca

Os norte-americanos consideram que Joe Biden é demasiado velho para ser um Presidente dos EUA eficaz no seu segundo mandato, enquanto os eleitores apontam outro tipo de problemas a Donald Trump, revela uma sondagem.

O próprio chefe de Estado norte-americano começou a levantar a questão da sua idade, com piadas, mas os eleitores mostram união sobre a única coisa que Biden, aos 80 anos, não pode mudar, refere uma nova sondagem da Associated Press (AP)-NORC Center for Public Affairs Research.

Na sondagem, 77% disseram que Biden é velho demais para exercer mais um mandato de quatro anos, sendo que 89% dos republicanos consideram isso, mas também 69% dos democratas.

Esta opinião é sustentada por todas as faixas etárias, não apenas pelos jovens, embora os democratas mais velhos, especificamente, apoiem mais a sua candidatura para 2024.

Em contraste, cerca de metade dos adultos norte-americanos dizem que Trump é demasiado velho para o cargo, mas aqui surge a conhecida divisão partidária, pois democratas são muito mais propensos a desqualificar Trump pela idade, face aos republicanos.

Democratas, republicanos e independentes demonstram vontade de 'varrer' os corredores do poder, impondo limites de idade à presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal.

No total, cerca de dois terços dos adultos norte-americanos apoiam um limite máximo de idade para os candidatos à presidência e ao Congresso e uma idade de reforma obrigatória para os juízes.

Em concreto, 67% são a favor de exigir que os juízes do Supremo Tribunal se aposentem até uma certa idade, 68% apoiam limites de idade para candidatos à Câmara dos Representantes (câmara baixa) e ao Senado (câmara alta) e 66% apoiam limites de idade para candidatos à presidência.

Esta sondagem AP-NORC não colocou apenas questões ou apresentar escolhas, pois teve também um exercício de associação de palavras, pedindo às pessoas que dissessem a primeira palavra ou frase que viessem à mente ao mencionar cada candidato.

As respostas sublinharam como a idade é um obstáculo particular para Biden, mesmo quando as pessoas não são levadas a pensar sobre isso, e como Trump escapa em grande parte disso apenas para atrair desdém, se não repulsa, em outras frentes.

Nestas respostas, 26% mencionaram a idade de Biden e outros 15% usaram palavras como "lento" ou "confuso". Um republicano pensou em "batata". Entre os democratas, a idade de Biden foi mencionada antecipadamente por 28% e mesmo alguém que aprova seu desempenho o considerou "senil".

Apenas 3% dos entrevistados apresentaram "confuso" como a primeira palavra para descrever Trump e apenas 1% usou "velho" ou algo semelhante. Em vez disso, as principais palavras foram aquelas como "corrupto" ou "tortuoso" (15%), "mau" e outros termos geralmente negativos (11%), palavras como "mentiroso" e "desonesto" (8%), juntamente com comentários "bons" e outros comentários geralmente positivos (8%).

Os democratas mais velhos são menos negativos do que os mais jovens quanto à decisão de Biden de concorrer novamente: Apenas 34% dos democratas com menos de 45 anos querem que ele concorra à reeleição, em comparação com 54% dos mais velhos.

Ainda assim, cerca de três quartos dos democratas mais jovens dizem que pelo menos provavelmente irão apoiar Biden.

A sondagem, com 1.165 adultos, foi realizada de 10 a 14 de agosto, com uma margem de erro da amostra de cerca de 3,8 pontos percentuais.