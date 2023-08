Portugal é o segundo país europeu onde os casamentos duram mais

"Os casamentos que terminam em divórcio em Portugal têm uma média de duração de 17,5 anos. Isso coloca o país como o segundo na Europa com maior média de duração", de acordo com uma estimativa independente do site SugarDaters, especializado em encontrar parceiros, que possui "quase 1.000.000 de usuários globalmente e está presente em 27 países da Europa, América do Norte, América Latina e Ásia". E acrescenta: "Esses cálculos foram feitos com base nos microdados de 'Divorces by duration of marriage', conforme compilados pelo EUROSTAT, o órgão estatístico da Comissão Europeia.

Diz o artigo que "o terceiro ano de matrimônio é quando ocorre o maior número de separações e divórcios, correspondendo a 4,1% do total em Portugal. Apenas 0,5% das uniões que não dão certo terminam antes do primeiro aniversário de casamento", sendo que "do total, 29,2% das uniões quebram nos primeiros dez anos de casamento. Outros 28,7% se separam na década seguinte, dos 10 aos 19 anos; em seguida, 25,3% se divorciam entre o 20.º e 29.º ano de casados; os restantes 16,8% ocorrem após 30 anos de matrimónio".

De acordo com "a estimativa da SugarDaters sobre a duração média dos casamentos antes do divórcio revela uma média europeia de 14,1 anos. O país onde os casamentos duram mais antes do divórcio é a Itália, com uma duração de 18,7 anos". No entanto, salienta, "ao observar a duração dos casamentos em outros países do sul da Europa, vemos que muitos deles também estão entre os primeiros colocados. Esse é o caso de Portugal, que ocupa o segundo lugar nesta classificação, com uma duração de 17,5 anos. Em seguida, vêm Bulgária, com 16,3 anos, e Espanha, com 16,1".

E mais, "apenas a Polónia, em quinto lugar com 15,7 anos, e a Suíça, em oitavo com 15,5 anos, quebram essa tendência", sendo que "outros países do sul da Europa que também estão no top 10 são Grécia (15,6 anos), Eslovênia (15,6), Croácia (15,4) e Eslováquia (15,3)". E, acrescenta, "a partir da 11.ª posição, aparecem muitos países da Europa Central, como França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Em seguida, as médias se distribuem por todo o continente com tendência desigual".

Dados europeus por décadas de duração

"De acordo com a estimativa da SugarDaters, 42,3% dos casamentos que terminam em divórcio na Europa têm uma duração de 0 a 9 anos. Portanto, esse é o intervalo com a maior taxa de divórcios", seguindo-se de 10 a 19 anos (30,9%), de 20 a 29 anos (17,2%) e de 30 anos ou mais (9,5%).

Dados do continente europeu

"No Azerbaijão, Geórgia e Macedônia do Norte, 57,6%, 54,2% e 51,6%, respectivamente, dos casamentos que terminam em divórcio o fazem nos primeiros nove anos", sendo esses "os números mais altos para todas as décadas de todos os países estudados".

E reforça: "No entanto, se olharmos para a duração dos casamentos a partir dos 30 anos de casados, veremos que, em geral, os dados são muito menores. Assim, os divórcios que ocorrem na Turquia, Suécia e novamente no Azerbaijão a partir dos 30 anos representam 5,5%, 5,4% e 4,3%, respectivamente. Essas são as taxas mais baixas de todos os períodos e todos os países."

O quarto ano é o pior do casamento

A estimativa descobriu que, "no continente europeu, 5,4% dos divórcios ocorrem no quarto ano de casamento, a taxa mais alta de todos os anos estudados (e excluindo o período '30 anos ou mais', que abrange vários registros)". No entanto, acrescenta que, "como esperado, o período com menos divórcios é 'menos de um ano', com apenas 0,7% dos casamentos arrependidos que terminam em separação".

Nos países estudados que registram a maior porcentagem de divórcios durante o primeiro ano, contam-se a "Geórgia (4,9%), Sérvia (1,8%), Macedônia do Norte (1,7%) e Azerbaijão (1,7%)". E aponta: "Isso significa que, por exemplo, 1,8% dos divórcios na Sérvia ocorrem durante o primeiro ano de casamento. Embora o dado mais notável seja o da Geórgia, com 4,9% dos divórcios durante o primeiro ano. No entanto, se observarmos a duração dos casamentos a partir dos 30 anos, podemos ver que na Itália, Portugal e Bulgária estão os registros mais altos."

Diz o artigo que "isso não é surpreendente, já que esses são exatamente os países que lideram a duração do casamento até o divórcio. Assim, 17% dos divórcios na Itália ocorrem após 30 anos de casamento. Em Portugal, esse número é de 16,8% e, na Bulgária, de 15,4%".

Citando Alexandra Olariu, diretora de marketing da SugarDaters, lançam estas reflexões: "Embora muitos divórcios ocorram nos primeiros nove anos de casamento, a média de duração chega a quase 19 anos em alguns países. Uma pessoa que se casa aos 20 anos se divorciaria aos 39, uma idade ainda com muitos anos pela frente para recomeçar a vida e ser feliz por muito tempo, sozinha ou com outra pessoa."

E continua: "Vemos também claramente como países mais tradicionais como Itália, Portugal, Bulgária ou Espanha têm médias mais longas de duração do casamento. Provavelmente, essas médias diminuirão nos próximos dez anos, em paralelo com as mudanças de mentalidade impulsionadas pelas gerações mais jovens."

E conclui: "De qualquer forma, um casamento é para ser aproveitado e estar bem. Portanto, manter uma união ou terminá-la não deve depender de médias ou números. Isso deve estar inteiramente ligado à felicidade do casal e de cada um dos seus membros. Cada pessoa entende o amor de sua própria maneira e, se essa visão não se encaixar em qualquer circunstância matrimonial, é melhor seguir um novo caminho e uma nova vida."