Enchente no ‘Portuguese food festival' em Jersey

Hoje termina o ‘Portuguese food festival’ na cidade de Saint Helier, na ilha de Jersey, organizado pelo comitê da geminação das cidades do Funchal e de Saint Helier.

Este é o maior evento da comunidade portuguesa naquela ilha do Canal e começou na passada na quinta-feira, no People’s park, no qual participaram mais de 30 mil pessoas.

Hoje, o Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft, visitou o recinto, acompanho pelo responsável do evento e conselheiro das comunidades madeirenses, João Carlos Nunes.

No recinto estão oito barracas de comes e bebes e conta com actuação de vários artistas: Márcio Amaro, Gerardo Coelho, Álvaro Florença, Pedro Garcia, Duda Correia, Carlos Rodrigues, Jamie, Sónia Nobrega, Idalina Andrade, DJ Paulo Félix, Jorge Calaça, Gualberto Jardim e João inglês e a artista nacional Flor Santos.

O Mayor da cidade de Saint Helier disse ao DIÁRIO que estava "muito satisfeito" com a realização do evento na cidade e aproveitou para degustar alguns produtos portugueses.