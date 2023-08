No sorteio n.º 068/2023 desta sexta-feira, 25 de Agosto, nenhum apostador acertou na chave vencedora do Euromilhões. Na próxima terça-feira estará em jogo um 'jackpot' no valor de 92 milhões de euros.

Três apostadores do estrangeiro conseguiram um 2.º prémio com o valor de 262.115,96 euros.

Já para Portugal 'veio' um 3.º prémio no valor de 30.630,40 euros.