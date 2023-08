Amanhã começa o 'Portuguese Food Festival' em Jersey

A XXII edição do 'Portuguese Food Festival' começa amanhã na cidade de Saint Helier em Jersey mais concretamente no People´s, onde vão actuar mais de 15 artistas.

O maior evento português realizado quer nas ilhas do Canal e mesmo no Reino decorre desde de quinta-feita até a próxima segunda-feira e são esperadas mais de 30 mil pessoas.

No parque onde decorrem o evento estão já montadas sete barracas de comes e bebes, por isso não faltará a tradicional espetada, o frango assado, a carne de vinha d' alhos, o bolo do caco entre outros produtos típicos da região da Madeira e também do continente português.

O festival português é organizado por uma comissão presidida pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses em Jersey, e que é também presidente do Comité da geminação das cidades do Funchal e de Saint Helier, João Carlos Nunes.

Durante os cinco dias do festival haverá muita animação e actuação de vários artistas, uns vêm directamente da Madeira como são o exemplo de Pedro Garcia, Márcio Amaro, Álvaro Florença, Geraldo Coelho, Paulo Felix.

Este ano o cartaz conta com a actuação da artista nacional 'Flor' e ainda também de artistas portugueses a resistir em Jersey, como são a exemplo; Carlos Rodrigues, Sónia Nobrega, Jorge Calaça, Jamie e Venâncio Costa, Idalina Andrade, Gualberto Jardim e João Inglês.

O responsável pelo evento, João Carlos Nunes, disse ao DIÁRIO que o 'Portuguese Food Festival' tem como objectivo e intenção de manter a cultura, os nossos costumes e também de manter o elo de ligação entre Jersey e Portugal.

Um outro aspecto que salientou João Carlos Nunes foi o facto de a comunidade portuguesa ser a mais representativa em Jersey e sendo maioritariamente oriundos da Ilha da Madeira.

As portas abrem amanhã, quinta-feira, às 16 horas e fecham às 22h30. Já na Sexta e Sábado, Domingo e Segunda o festival abre portas às 12 horas e fecha às 22h30. No próximo domingo haverá uma missa campal no recinto do People 's Park pelas 11 horas e este ano não conta com a presença de nenhum governante português no evento.