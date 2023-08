Jornais destacam fugas ao Fisco, prestação da casa em crescendo e preços recorde na hotelaria

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 28 de Agosto de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Fisco deixa escapar mais 904 milhões. Valor recorde desde 2012"

- "Canoagem. Messias Batista e João Ribeiro conquistam o título Mundial"

- "Sporting-Famalicão (1-0). Cabeça de Paulinho mantém leão invicto no topo"

- "Garantem em Espanha. Benfica acredita no sonho de Félix"

- "Rio Ave-FC Porto. Capitão Pepe regressa para liderar o dragão"

- "Disparo de caçadeira mata menina. Clara, de 13 anos, brincava com o irmão em Ponte da Barca"

- "Mota abalroada em Loulé. Militar da GNR morre em serviço"

- "Ensino Superior. 38 cursos sem nenhum estudante interessado"

- "Segurança. Nomeados novos comandantes da PSP e GNR"

- "Tráfico. Cocaína em bananas vinha para Portugal"

- "Na Net. Conteúdos sexuais valem milhões"

No Público:

- "Financiamento do SNS será decidido em função do risco clínico das populações"

- "Porto. Trabalhadores da construção civil do Magrebe vivem em tendas na rua"

- "Entrevista Jéssica Silva: 'No futebol, nós, mulheres, ainda temos de mostrar trabalho para que nos sejam dadas as condições devidas'"

- "Caso Rubiales: 'Estou com as minhas colegas espanholas que têm de lutar por respeito'"

- "Imobiliário. Mercado a cair há um ano teme novo choque do Mais Habitação"

- "Canoagem. Portugal conclui Mundiais com quatro medalhas e dois títulos"

- "Espanha. Feijóo recusa ceder a 'chantagens' das minorias"

- "Museu Britânico. Pressão internacional aumenta após roubo de peças"

No Jornal de Notícias:

- "Desemprego concentrado nos concelhos industriais"

- "Disparo acidental mata menina em Ponte de Barca"

- "Canoagem. Dupla de ouro e prata para Pimenta"

- "Sporting 1-Famalicão 0. Paulinho letal em jogo com mais cabeça do que coração"

- "Desespero por quarto leva a antecipar meses de renda"

- "Cirurgia. Gémeas siamesas já brincam juntas"

- "Hospital. Bebé retida para análises de canábis à mãe"

- "Elétricos. Há 30 mil carros em risco de voltar à Renault"

- "Matosinhos. Câmara quer construir 512 casas até 2025"

- "Música. TikTok ressuscita êxitos com décadas"

- "Liga. Dragão vai a Vila do Conde com Varela no banco e reforços à vista"

No Diário de Notícias:

- "Prestação da casa dispara até 231 euros em setembro"

- "Reportagem na China. Reabertura de Pequim, capital de uma crise anunciada"

- "Alta Tensão - Hernâni Dias: 'Esta maioria absoluta não é o que o país precisa para o seu desenvolvimento'"

- "PSP. Sai o 'securitário' Magina e entra o 'civilista' Barros Correia"

- "Ensino Superior: 'Abandono precoce de alunos carenciados é o que mais preocupa'"

- "Canoagem. João Ribeiro e Messias campeões do mundo com Pimenta a brilhar"

- "Bancada Parlamentar. Opinião de Inês Sousa Real (PAN) e Rui Tavares (Livre)"

No Negócios:

- "Nível de preços na hotelaria acelera 70% em dois anos"

- "Fundo Ambiental arrecada 80 milhões com a aviação"

- "Martifer vai construir navio australiano para navegar no Douro por 18 milhões"

- "ETF ligados a bitcoin abrem portas a perdas"

- "Casas em Lisboa são três vezes mais caras"

- "Entrevista William Hurst: 'Se Pequim não injetar dinheiro, há risco de recessão grave'. Subdiretor do Centro para a Geopolítica de Cambridge alerta para riscos da China"

N'O Jornal Económico:

- Banco Master retirou o pedido de autorização de compra do BNI Europa

- "A redução da carga fiscal é essencial para criar uma economia competitiva"

- "Alemanha em queda livre coloca zona euro em linha para quebra do PIB no terceiro trimestre"

- Mafalda Duarte é a 3ª portuguesa mais poderosa nos negócios

No A Bola:

- "Sporting-Famalicão (1-0). Imparável! Paulinho resolve outra vez"

- "Benfica. Nottingham Forest ataca Vladochimos"

- "FC Porto. Francisco Conceição por empréstimo"

- "Canoagem. Campeões do mundo! João Ribeiro e Messias Baptista conquistaram ouro em K2 500"

- "E vão 18! Mais uma medalha no Mundial para Fernando Pimenta"

No Record:

- "Sporting-Famalicão (1-0). Paulinho vale por 9"

- "Benfica. Espanhóis empurram João Félix para a Luz"

- "Rio Ave-FC Porto. Ivan Jaime custa 10 MEuro"

- "Intenational Master Futsal. Despedida em grande"

- "Canoagem. João Ribeiro e Messias Baptista campeões do Mundo. Em K500"

E no O Jogo:

- "Sporting-Famalicão (1-0). O matador e o furacão. Golo de Paulinho deu triunfo a leões intensos, atrelados ao todo-o-terreno Gyokeres"

- "FC Porto. Longevidade é apelido. Pepe torna-se hoje o jogador de campo mais velho da I Liga"

- "Rio Ave-FC Porto. Alan Varela convocado e à espreita da estreia"

- "Titulo Mundial de K2 500 e lugar nos Jogos Olímpicos. Ribeiro e Messias campeões"

- "Benfica. Guedes volta, Musa tentado"

- "V. Guimarães-Vizela (2-0). Turra teve batismo feliz"

- "Braga. 'Desejo que joguem a Champions', Hassan, ex-guerreiro antecipa 'final' de Atenas onde não estará Al Musrati"