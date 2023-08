Politécnico de Portalegre destaca taxa de ocupação superior a 70%

O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) anunciou hoje que "reforçou" o seu posicionamento na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), tendo atingido uma taxa de ocupação global "superior a 70%".

Fonte do IPP indicou à Lusa que na 1.ª fase do CNAES foram colocados 397 novos alunos.

Em comunicado, o IPP explica que obteve uma taxa de ocupação global "superior a 70%" das vagas do CNAES, e com "mais de 60%" dos estudantes colocados em 1.ª opção.

De acordo com o IPP, os números agora conhecidos, somados às colocações de estudantes provenientes de outros regimes, como concursos especiais e estudantes internacionais, estudantes de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Pós-Graduação e Mestrado, representam "mais de 600 candidatos".

O IPP sublinha que este número "poderá ainda aumentar", considerando que alguns concursos ainda se encontram a decorrer.

Esses concursos indicam que "pelo terceiro ano consecutivo" aquela instituição "ultrapassará os 1.000 novos estudantes", sendo expectável que no atual cenário atinja um "número significativamente superior" ao obtido em 2022, uma vez que faltam colocar os estudantes que serão candidatos às 2.ª e 3.ª fases do CNAES.

"Concluída a primeira fase apresentam ainda vagas para a segunda fase do CNAES as licenciaturas de Agronomia, Design de Comunicação, Educação Básica, Engenharia Informática, Engenharia de Produção de Biocombustíveis, Equinicultura e Turismo, que, tal como tem acontecido em anos anteriores, contam já com uma taxa de ocupação significativa, se considerarmos todos os regimes de ingresso", acrescentam no comunicado.