Lula da Silva atribui "nota 10" à visita de Estado a Angola

O Presidente brasileiro deu hoje "nota 10" à sua visita de Estado a Angola, considerando que foi a melhor visita que fez ao país africano, manifestando-se disponível a partilhar experiência do seu país sobre o combate à fome.

"Acho que essa foi a melhor visita que eu fiz a Angola, melhor visita que fiz, quero agradecer inclusive o carinho que o Presidente João Lourenço teve com a minha delegação, tratamento perfeito e só tenho de agradecer, vou dar nota 10 para esta visita e na próxima vez vou dar 10,5", respondeu hoje Lula da Silva à Lusa.

Em declarações aos jornalistas, no balanço da sua visita de dois dias a Angola, o chefe de Estado brasileiro disse que a ocasião serviu para sinalizar o regresso do Brasil a Angola e o reforço das relações bilaterais que duram há quase cinquenta anos.

Fazendo o balanço da visita a Angola no Instituto Guimarães Rosa de Luanda, onde inaugurou hoje a Galeria Ovídio de Andrade Melo, o Presidente brasileiro manifestou igualmente abertura do seu país em partilhar com Angola experiências sobre o programa "Fome Zero".

"Acho que Angola tem todas as condições, estou a ter informações sobre o canal de água em construção no Cunene, acho extremamente importante, e nós temos interesse em trocar com Angola todas as experiências das nossas políticas de inclusão social, levando em conta a realidade de cada país", disse.

Segundo Lula da Silva, a fome é combatida "se os países compreenderem que os povos pobres têm de entrar no Orçamento da nação".

"Não adianta você começar a fazer o orçamento com tanto para a diplomacia, defesa, saúde, educação, tudo é importante, mas tem que ter a parte do povo pobre e foi isso que nós conseguimos fazer e deu certo no Brasil", notou.

"Se a gente levar condições para o pequeno produtor produzir, a gente vai acabar com a fome", rematou o Presidente do Brasil.

Lula da Silva viaja no domingo para São Tomé e Príncipe, onde participa na 14.ª cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).