"Crista anticiclónica" traz tempo quente e seco do Norte de África até à Madeira

O episódio atmosférico que a partir de amanhã vai se intensificar no Arquipélago da Madeira, mas também no Continente português, levou o IPMA a emitir uma nota especial de alerta à população.

"A partir de domingo, dia 20, o estado do tempo no arquipélago da Madeira vai ser influenciado por uma crista anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Central, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África sobre o arquipélago da Madeira", explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Assim, os meteorologistas prevêm "uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima nos próximos dias, com valores que entre os dias 20 e 24 irão variar entre os 30 e os 35°C na costa Sul e os 28 e 30°C na costa Norte, regiões montanhosas e ilha de Porto Santo", calcula.

Também as noites vão ser tropicais, ou seja mais quentes do que vinham sendo nas duas últimas semanas. "As noites irão ter temperaturas mínimas elevadas, com valores entre 22 e 26°C na costa Sul e entre 20 e 24°C na costa Norte e ilha de Porto Santo".

Mas, "prevê-se uma pequena descida da temperatura a partir do final da semana", salienta.

Desta forma, "devido a esta situação meteorológica o IPMA emitiu avisos meteorológicos de tempo quente" (avisos laranja e amarelo), sendo que "estes avisos serão atualizados ao longo dos próximos dias, aconselhando-se o seu acompanhamento", refere.

Atendendo a esta situação, era de prever níveis de ultravioleta extremamente altos. Mas não é o que diz o IPMA. No seu portal, referem que os níveis estão nos 7 (elevado) amanhã e 8 (muito elevado) na segunda-feira para a Madeira e 6 (elevado) e 8, respectivamente para o Porto Santo, sabendo-se que os níveis mais altos chegam aos 11+ (extremo).

Termómetros podem chegar aos 44º no Continente

Também a a partir de amanhã "o estado do tempo em Portugal continental vai ser influenciado por uma crista anticiclónica que se estende desde os Açores até à Europa Central, promovendo o transporte de uma massa de ar quente e seco com origem no norte de África sobre o território do continente". Basicamente a mesma situação climatológica que ocorrerá na Madeira e no Porto Santo.



Assim, "prevê-se uma subida generalizada dos valores de temperatura máxima nos próximos dias, com valores que entre os dias 21 e 24 irão estar próximos dos 40°C na região Sul e interior Norte e Centro, podendo atingir pontualmente 44°C em alguns locais do Alentejo e vale do Tejo. No litoral Norte e Centro, a temperatura máxima será mais baixa, ainda assim com valores entre 30 e 35°C, sendo inferiores na faixa costeira", calcula.

Também "as noites irão ter temperaturas mínimas elevadas, com valores superiores a 20°C (noites tropicais) em grande parte do território, podendo mesmo não descer abaixo dos 25°C em alguns locais do Algarve, Alentejo e na Beira Interior", salienta o IPMA. Contudo, "a partir de dia 25, sexta-feira, prevê-se uma descida generalizada da temperatura, atingindo valores normais para a época do ano no fim de semana de 26 e 27", conclui.