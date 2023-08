Canoa ‘Guilherme Figueira’ vence a 20.ª Regata de Canoas Tradicionais do Funchal

A canoa 'Guilherme Figueira', tripulada por Carlos Lima e Miguel Figueira, foi a grande vencedora da 20ª edição da Regata de Canoas Tradicionais do Funchal.

Sob um sol abrasador, mas com muita boa disposição e animação, esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal e da Associação Regional de Canoagem da Madeira, voltou a encher a baía do Funchal com o recorde de 45 canoas tradicionais, que cumpriram assim mais uma edição deste evento social, com carácter desportivo, que decorreu entre as águas do Centro Náutico de São Lázaro e a Praia de São Tiago, no Funchal.



Como já vem sendo habitual, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, participou na prova, desta vez a bordo da 'Vadia', emblemática canoa tradicional recentemente restaurada.

Ver Galeria Fotos CR

Antes da partida e já dentro da sua embarcação, o autarca explicou que a sua participação tratou-se de um “simbolismo” como forma de incentivar o restauro destes veículos e a participação da população nesta competição.

“É para as pessoas perceberem o porquê de nós incentivarmos financeiramente a participação de todas estas canoas. Já tivemos esta iniciativa há muitos anos e desde então tenho tentado participar a fim de dar o exemplo e chamar mais pessoas para este convívio social, com carácter desportivo à mistura. Vamos tentar não envergonhar a ‘Vadia’”, sublinhou.

Quanto à ‘Vadia’, que voltou a “renascer” nas águas do Funchal, Pedro Calado destacou que o se passou com esta embarcação que praticamente estava destruída. “Através de um prémio que nós lançamos nas residências artísticas, demos um patrocínio financeiro que permitiu a uma pessoa estrangeira e ao senhor Mota fazerem a sua recuperação e ela está completamente revista e esta é a primeira vez que vai para a água”, explicou, acrescentando que a embarcação, que é toda em Madeira, tem a capacidade para dez pessoas.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Pedro Calado

Além da regata, e depois da entrega de prémios, a organização também reservou uma "macarronada", que será servida a todos os participantes e público presente, promovendo assim um convívio de grande harmonia entre todos os envolvidos.