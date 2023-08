Descubra o luxo e a sofisticação em cada curva da Mercedes Benz A180 CDI Urban 2014. Combinando o design elegante e o desempenho excepcional, esta obra-prima automotiva oferece uma experiência de condução incomparável.Este automóvel vem equipado com motor a diesel 1.5, com 110 cavalos de potência, e uma caixa manual de 6 velocidades. A versão Urban vem equipada com tecto de abrir panorâmico, estofos aquecidos, que garantem todo o conforto.

É um veículo moderno, progressivo e fácil de conduzir. No que concerne ao exterior, o veículo está disponível em azul metalizado, retrovisores rebatíveis eléctricamente e jantes de liga leve. A nível de tecnologia, o veículo vem equipado com regulador de velocidade, imobilizador eléctrico do motor, computador de bordo, sensores de luz, chuva e de estacionamento.

Experimente o conforto premium e a tecnologia avançada enquanto domina as ruas.

Este automóvel está disponível no Megamotor por 18 500 euros, ou um financiamento desde 262,33 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.