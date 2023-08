Noite de incêndios deixou população apavorada e alerta há 10 anos

Há 10 anos, a manchete do DIÁRIO retratava o drama provocado pelos incêndios que consumiam o Funchal. Milhares de pessoas passaram a noite na rua, em vários sítios, com medo das chamas, que ameaçavam os seus bens.

Foi assim nas Babosas, na Corujeira, nos Marmeleiros, na Alegria, na Bujiaria, no Lombo Jamboeiro, no Lombo dos Aguiares, no Curral Velho, na Barreira e em vários outros sítios.

O risco chegou ao hospital dos Marmeleiros e 199 doentes foram evacuados. Foi a primeira evacuação total de um hospital na Madeira, para evitar as chamas e o fumo que circundavam o local.

A experiência vivida em 2013 pela população das zonas altas do Funchal evidenciava semelhanças com aquela que foi registada a 17 de Abril de 1992.

Nessa altura, em poucas horas os fogos consumiram vastas áreas das freguesias do Monte, S. Roque e Santo António. Estenderam-se ao Curral das Freiras, Eira do Serrado, Estrela e também às Neves (S. Gonçalo) e ao Rochão (Camacha).