CMF e UMa cortaram e limparam vegetação junto ao Madeira Tecnopolo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) juntou-se à Universidade da Madeira (UMa) e procederam a uma operação de limpeza dos arredores do Edifício Madeira Tecnopolo, com meios da autarquia, incluindo cantoneiros e bombeiros.

"Esta operação, realizada pelo Departamento de Ambiente da Autarquia, em colaboração com os Bombeiros Sapadores do Funchal, consistiu no corte de vegetação e limpeza do arruamento", conta uma nota da Presidência da CMF.

Esta é "uma intervenção que envolveu cerca de 12 trabalhadores e 4 viaturas, durante aproximadamente uma semana, em que foram recolhidas cerca de 13 toneladas de resíduos verdes, que foram posteriormente entregues na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos do Funchal", explica ainda.

Diz mais: "Também neste espaço, a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) em articulação com a CMF, procedeu à substituição de algumas luminárias. Estas intervenções tiveram por objetivo garantir a segurança e bem-estar dos munícipes antes do início da actividade escolar."