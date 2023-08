CMF procedeu a lavagem nos Jardins da Ajuda após intoxicações

Pelo menos oito cães sofreram uma intoxicação, no último sábado, após terem ido passear nos Jardins da Ajuda, no Funchal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, os moradores acreditam que os animais ingeriram algum produto tóxico, pois regurgitaram e tiveram de ser transportados para o veterinário.

A Câmara Municipal do Funchal foi informada do sucedido e, por precaução, efectuou uma lavagem mais prolongada neste espaço, quer dentro do ‘Dog Park’, quer no exterior, à entrada do jardim.

No entanto, esclarece que “não aplicou qualquer produto no jardim, nem houve qualquer desratização”, frisando que “os produtos normalmente aplicados pela CMF aplica são aprovados de acordo com a agricultura biológica”.