Entrevista radiofónica a embaixador dos EUA na Serra Leoa gera controvérsia

Uma entrevista radiofónica com o embaixador dos Estados Unidos na Serra Leoa apenas foi transmitida hoje, tendo a direção da emissora apresentado publicamente desculpas por o Governo não ter tido possibilidade de reagir a algumas das afirmações do diplomata.

Na entrevista à Radio Démocratie 98,1 (privada), gravada na terça-feira para ser transmitida na quarta-feira de manhã, o embaixador norte-americano David Reimer exprimiu as "preocupações" dos Estados Unidos da América (EUA) relativamente às eleições de 24 de junho, ganhas pelo partido no poder, segundo resultados oficiais contestados pela oposição.

A estação de rádio foi temporariamente encerrada na quarta-feira, na altura em que a entrevista iria ser transmitida, o que coincidiu também com um corte de energia.

O ministro da Informação, Chernor Bah, dirigiu-se à estação de rádio na manhã de quarta-feira e exigiu o direito de reagir às declarações do embaixador Reimer, disse à agência France-Presse um funcionário da estação, sob condição de anonimato.

Bah negou qualquer interferência no programa de rádio divulgado hoje e afirmou que não tinha poder para cortar a eletricidade, numa entrevista separada na mesma emissora.

Na emissão de hoje, o diretor da estação, Michal Kakpindi Jamiru, "pediu desculpa" às autoridades, a quem prometeu "tomar medidas adequadas" num futuro próximo.

Na entrevista, Reimer levantou "questões sobre a credibilidade dos resultados" das eleições de junho e apelou a "uma investigação externa independente" sobre o sufrágio e ao diálogo entre o governo, os partidos políticos e a sociedade civil.

O embaixador anunciou igualmente que a ajuda concedida à Serra Leoa pela agência de desenvolvimento americana Millennium Challenge Corporation (MCC) seria reexaminada, sem no entanto prever uma decisão.

Para o ministro Bah, o MCC, um instrumento da ajuda norte-americana, "baseia-se na parceria e nos valores partilhados, e não na posição de um embaixador". "Não se trata de colonização", afirmou.

No início de agosto, o Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, que foi reeleito para um segundo mandato no final de junho, anunciou a criação de um comité composto por membros do Governo, da sociedade civil e das agências de desenvolvimento para examinar a gestão do processo eleitoral e fazer recomendações.