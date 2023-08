Grupo de moradores do Caniço entrega abaixo-assinado na Quinta Vigia

Foi entregue esta tarde um abaixo-assinado, por parte do grupo de moradores dos sítios da Assomada, Portinho e Mãe de Deus, na Quinta Vigia.

O assunto em si é a deslocação da vacaria que está situada no sítio da Mãe de Deus, para um sítio isolado de maneira que não afecte a saúde e bem-estar da população que vive no Caniço.

Vera Gomes, moradora e porta-voz do grupo de moradores, afirma que já se reuniram várias vezes com a Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC). Este grupo já entregou um abaixo-assinado na autarquia santa-cruzense e na secretaria regional do Ambiente e por último vieram pedir o apoio do Governo Regional.

Estamos a falar de uma exploração que afecta a vida de centenas de pessoas. Está localizada perto de um infantário, escolas, habitações e lares de idosos. Esta exploração já está naquele local a cerca de 30 anos, continua a laborar e a afectar a vida dos moradores. Vera Gomes

Os moradores queixam-se do cheiro “nauseabundo” que é libertado da vacaria, afirmando que não podem estar com janelas ou portas abertas das suas casas, pois o cheiro que é libertado pelas mais de duas dezenas de animais da exploração é bastante intenso.

Na ocasião Vera Gomes foi questionada acerca do número de pessoas que ficou doente com esta problemática, ao que a mesma afirma que não sabe ao certo, mas a nível de efeitos secundários, a porta-voz chegou a ter conhecimento de moradores que sofriam de náuseas, vómitos, mal-estar e cefaleias intensas.

Este abaixo-assinado tem a assinatura de cerca de 800 pessoas.

Nunca tentamos falar directamente com o empresário, já nos deslocamos à zona da vacaria e não fomos propriamente bem recebidos. Somos olhados com um olhar hostil e até verbalizam alguns comentários mais negativos em relação à nossa presença. Vera Gomes

A porta-voz espera que o Presidente do Governo Regional olhe para esta situação "de uma vez por todas, pois é uma situação que está a afectar a saúde pública, e que a saúde está à frente de qualquer exploração".