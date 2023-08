Facturação das empresas gestoras de hospitais privados cresce 2% em 2022, atingindo 1976 milhões de euros

O volume de negócios agregado das empresas gestoras de hospitais privados em Portugal cresceu 2% em 2022, atingindo os 1976 milhões de euros.

Segundo a análise da Informa D&B a este setor, apesar do crescimento, a taxa de variação é inferior à de anos anteriores, em consequência do fim de algumas parcerias público-privadas na gestão privada de hospitais públicos.

A faturação dos hospitais privados aumentou ligeiramente acima dos 10%, para os 1879 milhões de euros, o correspondente a 95% do volume de negócios total do setor. A gestão privada de hospitais públicos foi responsável por um volume de negócios de 97 milhões de euros, 60% menos do que no exercício anterior.

No mesmo ano, os seguros de saúde atingiram um valor 1156 milhões de euros, um acréscimo de 11,8% face a 2021.

Em 2021, existiam em Portugal 240 hospitais. A rede privada era constituída por 128 hospitais, pertencentes tanto a operadores privados como a instituições sem fins lucrativos e de solidariedade social. O número total de camas, por sua vez, aumentou 0,6% nesse ano, para 36 249.

A oferta no setor de hospitais privados com fins lucrativos regista elevada concentração. Em 2022, as duas principais empresas detinham em conjunto uma quota de mercado próxima dos 56%, que sobe para cerca de 90% quando considerado o grupo das cinco principais.

A oferta no mercado de seguros de saúde também se encontra muito concentrada, com as duas principais companhias a gerar em conjunto mais de 60% da faturação total dos prémios em 2022.