PS apresenta candidatos às eleições regionais este sábado na Ponta do Sol

O PS Madeira apresenta publicamente a sua lista de candidatos às Eleições Legislativas Regionais, no próximo sábado, 19 de Agosto, na Ponta do Sol.

Em nota enviada pelo partido é dado conta que o evento, que terá lugar pelas 10h00, no Centro Cultural John dos Passos, será "um momento de demonstração de força e mobilização do partido rumo às eleições de 24 de Setembro, às quais o PS se apresenta com um conjunto de candidatos experientes, competentes e empenhados em concretizar a mudança necessária na Região".

Sérgio Gonçalves evidencia que o PS tem uma “lista de pessoas capazes, com provas dadas nas respetivas áreas profissionais, com conhecimento e pensamento sobre as diferentes temáticas e determinadas em apresentar soluções para os problemas que afectam os madeirenses”.

O candidato do PS a presidente do Governo Regional destaca o facto de a lista ser marcada por uma "forte componente de renovação, aliando a experiência e competência de vários deputados que nesta legislatura honraram a confiança que neles foi depositada através do voto – apresentando diversas propostas em prol da melhoria das condições de vida dos madeirenses – e a vontade dos novos candidatos em fazer ainda mais e melhor pela sua terra", refere a nota enviada. “Dos 47 nomes que compõem a lista de candidatos efetivos, 27 são novidades”, dá conta Sérgio Gonçalves, acrescentando que entre eles, se encontrarem vários independentes. “Isto prova não só a abertura do PS à sociedade civil, como também o reconhecimento que as pessoas têm do trabalho que tem vindo a ser feito pelo partido e que as leva a estarem disponíveis para se associarem a este projecto de mudança da Madeira”, vinca.

Da lista fazem parte diversas personalidades ligadas a diferentes áreas, a candidatura socialista predispõe-se a dar resposta aos desafios que se colocam à Região, algo que," ao longo de 47 anos, a governação do PSD não foi capaz de fazer", refere a nota. “Passados todos estes anos, a Madeira apresenta enormes problemas no acesso à saúde e à habitação, os jovens continuam obrigados a emigrar por falta de oportunidades, as pessoas estão sobrecarregadas com impostos e as famílias não conseguem fazer face ao elevado custo de vida”, constata o líder socialista.

O PS adianta que serão reduzidos os impostos em sede de IVA e IRS, haverá uma valorização dos rendimentos dos madeirenses, será reposto o subsídio de insularidade de 2% para todos os trabalhadores da Administração Pública regional, o Complemento Regional para Idosos aumentará para 100 euros mensais, serão resolvidas as listas de espera na saúde, por via da implementação dos tempos máximos de resposta garantidos, serão reabertas as urgências de Santana e Porto Moniz no período noturno e será construída mais habitação, não só social, mas também para os jovens e para a classe média. "Tudo isto, a par de várias soluções em áreas como a diversificação da economia, o ambiente, a agricultura, as pescas, o desafio demográfico, entre outras".

“É para responder em todas estas frentes que iremos apresentar um programa rigoroso e abrangente e que contamos com um conjunto de pessoas comprometidas em construir um futuro melhor para todos os madeirenses”, declara Sérgio Gonçalves.

De destacar ainda o facto de a lista do PS ser "totalmente paritária e, inclusivamente, ir além dos limites definidos pela lei (que não é aplicada na Madeira), aliar a juventude e a experiência, contando com uma lista de candidatos efetivos com uma média de 45 anos de idade, e integrar quatro elementos provenientes das comunidades nos primeiros 47 lugares da lista2, conclui.