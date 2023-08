60% dos agendamentos para os reembolsos realizados na plataforma do IASaúde

O Instituto de Administração da Saúde (IASAúde) informa que recebeu mais de 34 mil agendamentos para o serviço de reembolsos durante os primeiros sete meses deste ano. Contas feitas, estes números indicam que 60% das marcações foram realizadas através da plataforma disponível no site deste Instituto.

Mais de 20 mil agendamentos foram registados na plataforma do IASaúde, no âmbito do serviço de reembolsos, em 2023. Os utentes do Serviço Regional de Saúde demonstram a sua preferência pelo agendamento online por ser uma ferramenta “prática” e “fácil de usar”.

“É uma ferramenta muito prática, consigo aceder a qualquer hora e ver logo quando tem vaga de acordo com a minha rotina, depois é só marcar”, afirma Raquel Gonçalves, utente do concelho do Funchal. Já Sofia Fernandes, utente do concelho de Câmara de Lobos reforça, “vou ao serviço de reembolsos em Câmara de Lobos e faço sempre o agendamento online, às vezes ao fim do dia ou quando me dá jeito, entro na plataforma e marco, é fácil de usar e rápido”.

Por sua vez, o contacto telefónico, outro meio disponível para agendamento, registou os restantes 40% das marcações realizadas (mais de 13 mil contactos).

O Serviço de Reembolsos está disponível em todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, mediante marcação prévia, através do site institucional do IASaúde (www.iasaude.pt) ou através do contacto 291 212 370.