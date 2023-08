As novas tecnologias fazem parte da sociedade moderna, e a presença online é fundamental para qualquer área de negócio. Esta presença permite que os clientes e/ou os potenciais clientes cheguem até si a qualquer momento. Deste modo é importante que tenha um site bem estruturado, mas não pode esquecer que a escolha de uma alojamento Web PHP de qualidade. As soluções de alojamento PHP garantem um desempenho optimizado e, consequentemente, uma experiência agradável no seu site.

O alojamento PHP é um alojamento criado especificamente para sites concebidos em linguagem PHP. Esta linguagem de programação é amplamente utilizada para desenvolvimento de páginas web. A OVHcloud oferece soluções de alojamento para que possa tirar o máximo proveito da sua presença online.

As vantagens apresentadas pela OVHcloud incluem, alta velocidade de carregamento, performance melhorada e funcionalidades de segurança avançadas, apresentam também, 3 planos de Alojamento que se adaptam às diferentes necessidades de cada site.

Alojamento Perso - é o mais básico, ideal para quem pretende criar o seu próprio blogue ou projecto web pessoal com a WordPress. Aqui temos um domínio gratuito, 100GB de espaço em disco, 10 emails e CMS (Content Management System) com apenas um clique.

Alojamento Pro - este alojamento é indicado para as empresas, pois o servidor permite acolher um grande número de visitantes sem afectar a sua performance. Este plano abrange 1 domínio gratuito, 250 GB de espaço em disco, 100 endereços de email, e o CMS em apenas um clique. Mas as vantagens não ficam por aqui, tem ao seu dispor o serviço de Gestão Multidomínio, backup e restauro, e o acesso SSH, multi-SSH.

Alojamento Performance - é indicado para alojamento de websites e sites de e-commerce. Permite “fazer face aos picos de carga e acompanhar o seu crescimento“. Assim, se deseja criar a sua loja online este é o alojamento ideal.

Contacte a OVHcloud para marcar a sua presença online. O seu sucesso está apenas a um clique de distância!