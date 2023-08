ONG regista 1.047 presos políticos em Cuba até Julho

A Organização não-governamental (ONG) Prisoners Defenders registou hoje 14 novos prisioneiros políticos em Cuba durante o mês de julho, elevando o total na ilha a 1.047.

A ONG com sede em Madrid indicou no seu relatório mensal que, naquele total, figuram 35 menores -- 31 rapazes e quatro raparigas -- que "ou cumprem a sentença [32 deles] ou estão a ser processados judicialmente [três]".

Sublinha ainda que "18 dos menores mencionados estão a ser processados ou foram condenados por 'sedição'", com uma pena de prisão média de cinco anos.

Em Cuba, a idade mínima penal é 16 anos.

Segundo o registo de julho desta organização, 116 mulheres (incluindo várias transgénero) estão presas.

"Todas as mulheres transgénero prisioneiras de consciência estiveram ou estão detidas entre homens, o que também sucede com as trans detidas comuns, sofrendo situações, entre homens, indescritíveis para a sua condição sexual", denunciou a organização.

O relatório desta ONG divulgado na sua página virtual na internet, precisa que 14 presos políticos saíram da sua lista "após o cumprimento total da sanção imposta".

A Prisoners Defenders (PD), com sede em Madrid, efetua uma defesa jurídica dos casos de violações de direitos humanos e serve de fonte a outras ONG internacionais como a Amnistia Internacional (AI) ou a Human Rights Watch (HRW) sobre os casos de prisioneiros de consciência em Cuba, divulgando mensalmente uma lista de presos políticos.

Esta ONG também apresenta denúncias perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) e nas Nações Unidas no âmbito dos direitos humanos, que têm implicado uma resposta pública do Governo de Cuba.