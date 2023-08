Preço da habitação no Reino Unido sofreu em Julho a maior queda desde 2009

O custo da habitação no Reino Unido sofreu em julho a sua maior queda desde 2009, devido em particular à pressão exercida pelo aumento do custo das hipotecas, segundo a imobiliária Nationwide.

O preço das casas baixou quase 0,2% em termos mensais e 3,8% em termos homólogos (em relação ao mesmo mês do ano passado), o que reduziu o custo médio de uma habitação no Reino Unido para 260.828 libras (303.524 euros).

Em junho, a variação mensal tinha sido nula, mas em termos homólogos já se tinha verificado uma baixa de 3,5%.

O economista-chefe da Nationwide, Robert Gardner, atribuiu esta baixa às maiores dificuldades dos interessados em adquirir casa em aceder a crédito, depois de o Banco da Inglaterra ter elevado a taxa de juro para 5,0%.

Apesar da política restritiva do banco central britânico, a inflação no Reino Unido é uma das mais elevadas das principais economias ocidentais, tendo apresentado uma taxa de 7,9% em junho.