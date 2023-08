Bispo D. Alfredo Caires vai à Paróquia de Atouguia a 16 de Agosto

Inicialmente agendada para 18 de Agosto, a visita do bispo madeirense da Diocese de Mananjary, em Madagáscar, D. Alfredo Caires de Nóbrega, à Paróquia de Atouguia, na Calheta, foi antecipara para 16 de Agosto, "por questões logísticas", foi hoje divulgado.

D. Alfredo Caires de Nóbrega estará na Região de 16 a 26 de Agosto, período em que tem agendadas várias visitas de âmbito religioso e cultural, bem como missas e convívios.

No programa emitido, consta que o bispo de Mananjary visitará:

A Paróquia de Atouguia, na Calheta, pelas 18h30 de 16 de Agosto; a Paróquia das Eiras, no Caniço, pelas 18h30 de 19 de Agosto, 18:30; a Paróquia do Caniço, Igreja Matriz do Caniço a 20 de Agosto, pelas 10 horas; o Museu de fotografia do Núcleo Museológico do Caniço a 23 de Agosto, pelas 17 horas; e a Paróquia da Assomada, Capela da Mãe de Deus, pelas 19 horas de 23 de Agosto.