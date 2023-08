Novo Banco obrigado a devolver dinheiro ao Governo de Nicolás Maduro

O Governo da Venezuela, através do Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, ganhou uma acção que tinha pendente nos tribunais portugueses contra o Novo Banco, em que procurava conseguir a devolução de 1.500 milhões de dólares.

Essa verba diz respeito a activos pertencentes a várias empresas públicas daquele país, sobretudo ligadas à exploração petrolífera, que estavam depositados no banco português, que agora foi obrigado a “restituir os saldos das contas de que são titulares” de acordo com a sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Parece ter chegado ao fim um diferendo, com alguns anos, e que já originou várias declarações públicas hostis feitas por elementos ligados ao regime de Nicolás Maduro.