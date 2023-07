Sobe para cinco o número de mortos em derrocada de prédio no Brasil

O número de mortos na sequência da derrocada de um prédio em Janga, na região metropolitana do Recife, estado de Pernambuco, subiu para cinco, de acordo com um novo balanço das autoridades.

Segundo a Secretaria de Defesa Social do Pernambuco, citada na imprensa local, quatro pessoas foram resgatadas com vida e outras oito permanecem desaparecidas nos escombros.

O desabamento ocorreu às por volta das 06:00 locais (10:00 em Lisboa).

O edifício estava interditado por ordem judicial desde 2010, mas segundo a imprensa local três famílias viviam no prédio.

"A Prefeitura do Paulista reforça que as secretarias de Políticas Sociais e Direitos Humanos; Saúde; Obras e Serviços Públicos; Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, entre outras, estão mobilizadas para amparar as famílias atingidas", lê-se na nota das autoridades, citada pelo jornal O Globo.