Dobra número de turistas estrangeiros no Brasil em cinco meses

O Brasil recebeu quase três milhões de turistas estrangeiros durante os primeiros cinco meses do ano, um aumento de 108% em relação aos que estiveram no país no mesmo período do ano passado, informou hoje o Governo brasileiro.

Entre janeiro e maio, os visitantes de outros países deixaram 2,48 mil milhões de euros à economia do gigante sul-americano, um valor 35,9% superior ao registado nos primeiros cinco meses de 2022.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo, dos 2,97 milhões de estrangeiros que visitaram um destino no Brasil no período, os argentinos lideram a lista com mais de 1,2 milhão de turistas.

Em segundo lugar foram os americanos (271,1 mil), seguidos dos paraguaios (215,5 mil), chilenos (197,826 mil) e uruguaios (184,947 mil).

Os estados brasileiros pelos quais mais viajantes internacionais entraram no país foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.