Pelo menos 43 mortes em duas semanas de monções no Paquistão

O número de mortos em duas semanas de monções subiu hoje para pelo menos 43, após quatro pessoas terem morrido em incidentes relacionados com o mau tempo em Lahore, no leste do Paquistão, segundo as autoridades locais.

Quarta-feira, a região de Lahore registou uma quantidade de precipitação recorde que inundou inúmeras ruas da cidade e da região, com as autoridades a temerem inundações mais graves, uma vez que as chuvas das monções devem prosseguir nos próximos dias.

No mesmo dia, 11 pessoas morreram na cidade devido ao desabamento de telhados e a eletrocussões, referiram fontes da administração da cidade.

A agência paquistanesa de previsão meteorológica alertou para a possibilidade de mais chuvas atingirem a cidade, com as monções a continuarem também a assolar o resto do país, fazendo transbordar os principais rios da província do Punjab, o Jhelum e Chenab.

Nesse sentido, a agência de gestão de catástrofes decretou o alerta máximo face à grande possibilidade de inundações repentinas.

As chuvas regressaram ao Paquistão um ano depois de terem feito transbordar rios e inundado um terço do país, matando pelo menos 1.739 pessoas.

Segundo o Governo paquistanês, em 2022, as inundações causaram danos no valor de 30 mil milhões de dólares (27.560 milhões de euros) no país, um dos mais pobres do mundo.