Pelo menos 667 detidos em protestos após morte de jovem pela polícia francesa

Pelo menos 667 pessoas foram detidas em França, na última noite, a terceira de protestos realizados na sequência da morte de um jovem de 17 anos pela polícia, de acordo com dados do Ministério do Interior francês.

Numa mensagem publicada no Twitter, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, avançou que foram detidas 667 pessoas e garantiu que foram dadas instruções às forças de segurança para manterem "firmeza".

Foi igualmente divulgado hoje, pelo governo francês, que 249 policias ficaram feridos durante a noite de quinta para sexta-feira.

O presidente francês, Emmanuel Macron, convocou já e para hoje uma nova reunião de crise.

O Chefe de Estado deverá encurtar a sua presença em Bruxelas, onde se encontra a participar numa cimeira europeia, para regressar a Paris.

Foram destacados 40.000 polícias para tentar travar os distúrbios que se arrastam há alguns dias nos bairros sociais em Nanterre, arredores de Paris, e noutros bairros desfavorecidos da capital francesa.

A morte do jovem Nahel, num controlo de trânsito na terça-feira, captado pelas câmaras de vigilância, fez regressar a tensão entre jovens e a polícia.

Os confrontos contra as forças de segurança surgiram logo na noite de terça-feira em Nanterre e, na madrugada de quinta-feira, foram danificados edifícios públicos e queimados carros, tendo sido detidas cerca de 150 pessoas.

🇫🇷França, Nanterre🇫🇷

Nahel o argelino com cadastro criminal conduzia sem documentos e que, após ser mandado parar, tentou fugir. No vídeo pode-se ver o carro a acelerar e ser usado como arma para atropelar o polícia. Vc está de acordo com o polícia?

🔁 Sim

♥️ Uma medalha de ouro pic.twitter.com/kjhLYIgswb — Cianurosex Reloaded (@Cianurosex2) June 29, 2023

O agente da polícia suspeito da morte do jovem, acusado de homicídio, foi detido e vai ficar em prisão preventiva.

Nahel foi morto com um tiro no peito durante um controlo de trânsito depois de se recusar a obedecer.

A idade mínima para conduzir legalmente é 18 anos.