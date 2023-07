Embarcação com 82 pessoas chega por meios próprios a El Hierro, Canárias

Uma embarcação com 82 ocupantes atracou na terça-feira à noite por meios próprios no porto pesqueiro de La Restinga, município de El Pinar, ao sul de El Hierro, no arquipélago das Canárias, Espanha.

Depois de atracarem, os migrantes foram avaliados por equipas médicas, tendo dois deles sido transferidos para o Hospital Insular Virgen de los Reyes, em Valverde, para avaliação.

Os migrantes de origem subsaariana foram atendidos no porto de El Hierro pela Equipa de Resposta a Emergências Imediatas (ERIE) da Cruz Vermelha, SUC, serviço de vigilância do Porto de La Restinga, Guarda Civil e membros da Polícia Nacional.

De acordo com a Direção Insular da Administração Geral do Estado em El Hierro, os ocupantes do barco são de origem senegalesa e gambiana.

Os migrantes foram transferidos para o antigo centro desportivo da cidade de San Andrés, município de Valverde, onde permanecem sob custódia policial.