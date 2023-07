Rússia expulsa organização ambientalista alegando interferência económica

A Rússia declarou hoje o Wild Salmon Center, com sede nos Estados Unidos, organização indesejável, medida que se vem juntar a uma série recente de repressões contra grupos ambientalistas internacionais.

O gabinete do procurador-geral nacional russo considerou, em comunicado, que a organização, que trabalha para a conservação dos salmões e dos habitats da orla do Pacífico, é "uma cobertura para a implementação de projetos destinados a comprometer o desenvolvimento económico da Rússia".

Nos termos da legislação russa, a declaração de uma organização estrangeira como indesejável obriga-a a pôr termo às suas atividades no país.

"A organização promoveu iniciativas alegadamente úteis para a criação de áreas naturais especialmente protegidas no Extremo Oriente, com o objetivo de retirar esses territórios da utilização, limitar a pesca para as empresas industriais russas e bloquear as indústrias do gás e do petróleo", justificou ainda o procurador-geral do país.

Em junho, a Rússia declarou indesejável o Fundo Mundial para a Natureza por razões semelhantes de interferência económica, e, em maio, proibiu o Greenpeace, sustentando que representava "uma ameaça para os fundamentos da ordem constitucional e da segurança da Federação Russa".