Polícia Marítima intercepta embarcação com três migrantes no mar Mediterrâneo

A Polícia Marítima intercetou hoje uma embarcação com três migrantes a bordo, incluindo um menor, que se encontrava no mar Mediterrâneo, a cerca de 15 quilómetros a sul da ilha italiana de Pantelleria.

Os elementos da Polícia Marítima encontram-se em missão em Itália, no âmbito da Operação "THEMIS", da Agência Frontex, referiu, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Durante uma ação de patrulhamento hoje de manhã, e após um alerta da Guarda Costeira Italiana, a informar da existência de uma embarcação com migrantes a bordo, os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato para o local, intercetando a embarcação com três pessoas a bordo, entre as quais um menor, que apresentavam sinais de insolação e desidratação, destacou a mesma fonte.

"A Polícia Marítima resgatou e transportou as três pessoas, por questões de segurança, para o porto de Pantelleria, onde aguardavam as autoridades italianas", destacou a AMN.

A Polícia Marítima está, desde 14 de junho, integrada na Operação "THEMIS", naquela que é a sua sexta participação na missão que tem como objetivo "controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço".

Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões, detalhou ainda a AMN na nota de imprensa.