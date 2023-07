Líderes da NATO começam a chegar a Vilnius entre fortes medidas de segurança

Os chefes de estado e de governo da NATO começaram a chegar hoje a Vilnius para participar numa cimeira decisiva para o futuro da Aliança Atlântica e que decorrerá sob fortes medidas de segurança.

O local da cimeira, na capital da Lituânia, tem bastante conteúdo simbólico por estar a apenas 35 quilómetros da Bielorrússia, aliada da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, foi um dos primeiros a chegar a Vilnius, onde se reuniu com o Presidente lituano, Gitanas Nauseda, para preparar o encontro de alto nível, na quarta e quinta-feira.

"O facto de nos estarmos a encontrar nas proximidades de um agressor é um sinal claro da nossa unidade e determinação. Estamos unidos e defenderemos a Aliança até ao último centímetro", disse Nauseda em conferência de imprensa conjunta com Stoltenberg.

Também já se encontram em Vilnius o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, que se reuniram hoje a convite de Stoltenberg para tentar aproximar posições sobre a pendência de entrada de Estocolmo na Aliança Atlântica antes do início da cimeira, uma adesão que merece resistências da Turquia por considerar que a Suécia é tolerante com militantes curdos que Ancara considera terroristas, e também da Hungria.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, era esperado em Vilnius por volta das 20:00 locais (18:00 em Lisboa), depois de ter visitado o Reino Unido para se encontrar com o rei Carlos III e o primeiro-ministro Rishi Sunak, que também vai comparecer na reunião na Lituânia.

O primeiro-ministro, António Costa, aterrou na base aérea de de Siauliai, a cerca de 200 quilómetros de Vílnius, pelas 18:00 locais (16:00 em Lisboa), acompanhado pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, tendo visitado militares da Força Aérea empenhados na Lituânia para a segurança dos estados-membros da Aliança Atlântica.

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general José Nunes da Fonseca, chegou pouco antes e aguardava pelo chefe do executivo português.

No total, estarão presentes no encontro de Vilnius os 31 chefes de estado e de governo da NATO e outros líderes convidados, como o primeiro-ministro sueco e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Também participarão os líderes do Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, encarregados de fazer soar a voz da Ásia-Pacífico na NATO, num contexto de instabilidade na região com a China.

Para garantir a segurança de todos esses líderes, cerca de 3.000 soldados lituanos e outros mil militares da Aliança foram destacados para Vilnius, outras cidades e áreas fronteiriças, segundo dados do Ministério da Defesa da Lituânia.

Além disso, outros países contribuirão para a segurança da cimeira enviando armas para a Lituânia ou países próximos.

Por exemplo, a Alemanha enviou forneceu vários sistemas Patriot usados ??para intercetar mísseis balísticos ou aeronaves de combate, de acordo com a mesma fonte.

Por sua vez, a bateria de mísseis antiaéreos Nasams que a Espanha colocou na Letónia defenderá os céus da Lituânia durante o evento.

A França terá 2.400 soldados destacados no flanco oriental da NATO durante os próximos dias, que incluem os mil que mantém na Roménia, onde também se encontra um contingente português desde o ano passado, e caças Mirage que participam da proteção do espaço aéreo das repúblicas bálticas.

De acordo com a agência EFE, as medidas de segurança incluem a verificação dos passaportes de quem chega ao aeroporto de Vilnius. Há também ruas fechadas ao tráfego e prédios sob proteção militar.

Além da segurança, as ruas de Vilnius foram decoradas para a ocasião com bandeiras azuis da Lituânia, da Ucrânia e da NATO em postes de iluminação das principais avenidas.

Vários prédios de apartamentos e lojas também penduraram bandeiras ucranianas, em sinal de apoio ao seu povo diante da invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro do passado, sendo a adesão de Kiev à NATO um dos temas sensíveis da cimeira.

Nas ruas, também há placas com o logótipo oficial da cimeira, um cavaleiro de armadura montado num cavalo que é o brasão nacional da Lituânia desde o final do século XIII e simboliza vigor e poder, segundo a NATO no seu 'site'.