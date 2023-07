Biden "aguarda ansiosamente" pela adesão da Suécia à NATO

O Presidente norte-americano, Joe Biden, Biden classificou hoje a Suécia como um "amigo e parceiro valioso" e disse "aguardar ansiosamente pela adesão" à NATO, num encontro com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na Casa Branca.

Kristersson, por sua vez, agradeceu a Biden pelo convite e disse que a Suécia "agradece muito" o apoio norte-americano à adesão do seu país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Em declarações antes da reunião entre os dois líderes em Washington, o primeiro-ministro sueco agradeceu ainda a Biden pela "liderança e unidade transatlântica" que estabeleceu.

Os governantes devem ainda discutir a cooperação em segurança, a guerra da Rússia na Ucrânia e assuntos envolvendo a China durante uma reunião privada.

Joe Biden recebeu hoje na Casa Branca Ulf Kristersson para discutir o processo de adesão de Estocolmo à NATO, bem como o apoio à Ucrânia.

Em plena contagem decrescente para a cimeira da Aliança, que acontece na próxima semana na Lituânia, os dois líderes vão "reafirmar que a Suécia deve aderir à NATO o mais rapidamente possível" e discutir o seu "compromisso partilhado de apoiar a Ucrânia" face à Rússia, disse, no sábado, a porta-voz da Presidência norte-americana.

A Suécia foi "convidada" a aderir à Aliança Atlântica desde junho de 2022, mas a sua candidatura, que tem de ser ratificada por todos os 31 Estados-membros da organização, está bloqueada pela Turquia e pela Hungria.

Na segunda-feira, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, indicou que Ancara não está ainda pronta para ratificar a adesão da Suécia à NATO, defendendo um maior esforço por parte de Estocolmo, em particular na luta contra organizações terroristas e a islamofobia, para a conclusão do processo.

Está convocada para quinta-feira em Bruxelas uma reunião de altos funcionários da Turquia e da Suécia, que deve incluir os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros, chefes dos serviços de informações e conselheiros de segurança, para tentar superar as objeções turcas à adesão de Estocolmo.