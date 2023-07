Presidente turco diz que Ucrânia "merece entrar na NATO"

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou hoje, à saída de um encontro com o seu homólogo ucraniano, em Istambul, que a Ucrânia "merece entrar na NATO".

Kiev deseja entrar na Aliança Atlântica, mas os Estados Unidos avisaram hoje que a Ucrânia "não aderirá à NATO" depois da cimeira da organização prevista para terça e quarta-feira em Vilnius, na Lituânia.

O chefe de Estado turco, que anunciou a visita do Presidente russo, Vladimir Putin, à Turquia em agosto, disse que a Rússia e a Ucrânia "deviam voltar às conversações de paz".

"No 500.º dia da guerra do povo ucraniano em defesa da integridade territorial e independência do seu país, trabalhamos pela paz", sublinhou Erdogan numa conferência de imprensa, junto com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de visita à Turquia.

A Rússia e a Ucrânia estão em guerra há mais de um ano depois de as forças militares russas terem invadido o território ucraniano.

O Presidente turco desejou que o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos, concluído em julho de 2002 com a mediação das Nações Unidas e da Turquia, seja prolongado.

"Esperemos que o acordo seja prolongado", declarou Recep Tayyip Erdogan. A Rússia não vê razão para estender o acordo para lá de 17 de julho, data em que expira.

Erdogan prometeu, no entanto, falar com Putin sobre a extensão da vigência do acordo.