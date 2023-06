Papa passa segunda noite tranquila em hospital a recuperar de cirurgia

O Papa Francisco teve uma segunda noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, a recuperar da cirurgia no intestino a que foi submetido na quarta-feira, declarou hoje a assessoria de imprensa do Vaticano.

O Vaticano afirmou que a condição de Francisco é estável e que a recuperação pós-operatória é considerada normal.

A assessoria de imprensa do Vaticano declarou ainda que novas atualizações médicas são esperadas ao final do dia.

Na quinta-feira, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, declarou que "a evolução pós-operatória parece ser regular", acrescentando que o Papa fez uma dieta líquida.

O porta-voz ainda disse que, durante a tarde de quinta-feira, o Papa "recebeu a Eucaristia" para a festa de Corpo de Deus e que também fez um breve telefonema à mãe de uma criança que batizou no hospital no final de março, para lhe agradecer os votos de felicidades enviados pela família.

O Papa de 86 anos foi submetido na quarta-feira no Hospital Gemelli, em Roma, a uma cirurgia intestinal de três horas sob anestesia geral, que ocorreu "sem complicações", por uma equipa liderada pelo professor Sergio Alfieri, o mesmo cirurgião que o operou em julho de 2021.

Francisco esteve internado com bronquite durante alguns dias em março no Hospital Gemelli.

A saúde de Francisco tem sido objeto de debate desde que este deixou claro que estaria disposto a demitir-se se uma doença o impedisse de fazer o seu trabalho, tal como aconteceu com o seu antecessor Bento XVI em 2013.

O Papa tem sido afetado por cataratas, dor ciática e a uma artrose no joelho direito que o obrigou a usar uma cadeira de rodas em muitas ocasiões.

Após a operação ao cólon, a 04 de julho de 2021, reagiu às especulações: "Ainda estou vivo, alguns prelados queriam que eu morresse, já estavam a preparar o conclave (para eleger um sucessor)".